Yves Rocher: è arrivato il Kit Trattamenti Viso!

Una ventata d’aria fresca: la collezione Yves Rocher per pelli sensibili è proprio quello di cui avevo bisogno! In occasione delle Giornate Trattamento Viso Yves Rocher propone la skin care più adatta a ogni categoria di donna, nelle prossime settimane proverò la linea Sensitive Vegetal per la mia routine quotidiana. Dal 14 Settembre al 4 Ottobre 2016, avrà luogo l’operazione “TEST IT LOVE IT”: tre settimane dedicate ai trattamenti viso grazie a testing mirati e sconti speciali.

Yves Rocher è un brand che punta a trattamenti specifici a base di attivi vegetali esclusivi che nascono dall’incontro fra mondo vegetale e ricerca scientifica. Le formulazioni sono ideate per rispettare la pelle e dell’ambiente, per questo prive di parabeni e custodite in vasetti in vetro infinitamente riciclabile e uguali per tutte le linee, per ridurre gli sprechi.

Avere cura della pelle del proprio viso è fondamentale e attraverso 3 step possiamo possiamo farlo in modo semplice e veloce.

La prima fase prevede la detersione, molto importante per mantenere la pelle pulita, ma soprattutto, per predisporla a ricevere il trattamento. Grazie alla pulizia, si vanno a eliminare tutti i residui (trucco, inquinamento, sebo, etc) che altrimenti ostruirebbero la pelle, limitando il passaggio dei principi attivi della crema che si applica successivamente.

La texture morbida del Latte Detergente Lenitivo deterge delicatamente la pelle, basta applicare una noce di prodotto su un dischetto di cotone ed il gioco è fatto!

In alternativa, nella mia box ho trovato anche l’Acqua Leggera Lenitiva, una lozione rinfrescante che regala una sensazione immediata di freschezza sulla pelle. Ideale per struccare e preparare la pelle ai trattamenti successivi da vaporizzare direttamente sul viso.

Il secondo step per pulire più in profondità la palle, prevede l’applicazione di un tonico. I prodotti tonificanti consentono di eliminare gli ultimi residui presenti sulla pelle, rivelandone luminosità e tonicità, così che la pelle sia pronta a ricevere e assorbire i principi attivi del trattamento seguente. Nel kit, l’Acqua Micellare Lenitiva 2 in 1 per struccare e tonificare con delicatezza.



Lo step decisivo è il terzo, quello in cui si passa al trattamento vero e proprio. Per una pelle sana e bella, l’idratazione gioca un ruolo fondamentale. Per questo l’applicazione di un Trattamento Specifico consente di idratare la pelle, proteggerla dalle aggressioni esterne e prevenire i segni del tempo, come la Crema Idratante Lenitiva Yves Rocher.



Da unire alla crema viso, anche creme specifiche come il Concentrato Alta Tollerabilità che idrata immediatamente la pelle e calma le sensazioni di pelle che tira ed il Trattamento Lenitivo Mirato Occhi, sa applicare sul contorno occhi per un effetto decongestionato e lenito. La sua texture in gel crema leggera procura una sensazione di freschezza e benessere rispettando la pelle sensibile del contorno occhi.

Insomma, nelle prossime settimane avrò una pelle perfetta! Non vedo l’ora di condividere con voi questo percorso e raccontarvi le giornate dei Trattamenti Viso insieme a Yves Rocher.

Alessia