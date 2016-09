Test it Love it: arrivano le giornate di trattamento viso Yves Rocher

Ho voluto chiamarla così: ricevere una box di prodotti da testare è sempre un piacere, ma quando c’è di mezzo Glamour… beh, il risultato è sempre splendido!

Uno specialissimo trattamento viso Yves Rocher anti età! Mi sento vecchia? No, ma alla soglia dei 40 anni, è davvero importante avere una buona routine viso anti-età: non posso farmi trovare impreparata quando le rughe (che già cominciano ad esserci, a dirla tutta) busseranno alla mia porta!

Siete pronte a seguirmi nelle prossime tre settimane assieme a Yves Rocher?

Dal 14 Settembre al 4 Ottobre Yves Rocher presenta le Giornate Trattamento Viso e grazie a Glamour avrò l’occasione di testare questa routine skincare adatta alla mia età: ogni settimana, per 3 settimane, vi parlerò del mio test it love it e di come mi trovo con questi prodotti.

Yves Rocher offre alle donne delle linee specifiche per ogni età e ogni tipologia di pelle e nello stesso periodo (dal 14 Settembre al 4 Ottobre 2016) grazie all’operazione “TEST IT LOVE IT” potrete provare i prodotti: basta recarsi negli store e troverete anche sconti ed iniziative speciali.

I miei prodotti: la linea Yves Rocher adatta alla mia età e tipologia di pelle è la linea Linea Sérum Végétal – Rughe e Compattezza che contiene i seguenti prodotti:

Siero Ultra Rimpolpante, trattamento rimpolpante giorno, trattamento rimpolpante notte, filler mirato occhi e labbra, latte detergente levigante.

Già leggendo la parola rimpolpante, vedo la mia pelle acquistare più compattezza e i segni di espressione scomparire…

Che ne dite? Dopo 3 settimane come sarà la mia pelle?

Non vi resta che seguirmi qui su Glamour.it e sui social!

Paola