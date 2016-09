Estate è sinonimo di abbronzatura, ma è anche sinonimo di pelle disidratata e stanca.

L’esposizione al sole è una cosa seria e come tale va tenuta sotto controllo, sia durante che dopo la fine delle vacanze. Dietro l’angolo, oltre a eritemi e scottature, ci sono anche i segni del tempo e la secchezza, che colpiscono soprattutto la pelle più delicata e quella del viso, sovraesposta e più sottile.

Per questo, è importante curarla con le giuste creme e lozioni. Le scelte vincenti sono quelle che riguardano prodotti a base di ingredienti bio e di origine naturale.

Due su tutti? L’aloe vera e l’olio di mandorle. Il primo, calmante, antisettico e rigenerante.

Il secondo, emolliente, idratante e ricostruttivo. Entrambi sono ottimi per curare una pelle stressata dal sole e perché no, mantenere intatta l’abbronzatura quanto più tempo possibile. Personalmente utilizzo spesso i prodotti Omia, con materie prima di origine naturale e sempre delicati sulla pelle. L’olio per il viso alla mandorla e malva, è perfetto, ad esempio, per chi ha una pelle molto secca. Generalmente può essere applicato dopo l’utilizzo della classica crema viso, altrimenti lo si può applicare la notte, per idratare al massimo e profondamente. Stessa cosa per la crema viso Viviverde, con un ottimo INCI e solo ingredienti naturali.

Nel mio ritorno dalle vacanze, però, ho scoperto un modo ancora più funzionale per prendermi cura delle mia pelle con una crema personalizzata per le varie caratteristiche ed esigenze di ogni epidermide. Ho preso spunto da star come Kim Kardashian e la divina Kate Moss, che utilizzano trattamenti di lusso personalizzati per curare il corpo. Il mercato è pieno di creme standard che però, possono avere alcune caratteristiche che abbracciano le singole esigenze, ma mancare in altre. In virtù di questo, ho scelto la crema personalizzata di Hekatè Cosmetics.

Si tratta di un trattamento di lusso, proprio come per le star, ma decisamente più abbordabile.

Con Hekatè si può creare la propria crema personalizzata, basata su ingredienti di origine naturale e dermatologicamente testati. Basta semplicemente inserire la tipologia e le caratteristiche della propria pelle, quale azione si vuole che la crema svolga (nel mio caso idratante, anti acne e anti age) e sceglierne la profumazione (in tutto 4 attivi, 3 estratti e una fragranza). Una volta terminate queste fasi, si riceve a casa la crema personalizzata, perfetta per le varie caratteristiche di ogni epidermide.

Un modo in più per prendersi cura di sé come fanno le star!

Seguimi su Instagram per i consigli giornalieri @mariagraziaceraso