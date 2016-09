Rosmarino, quell’azione anti età che non ti aspetti

Originario dell’Europa, Asia e Africa, e ora spontaneo anche nell’area mediterranea, nella zona dei laghi prealpini e in Pianura Padana, il rosmarino è una pianta dalle potenzialità enormi.

Ricerche condotte dall’Università dell’Illinois, negli Stati Uniti, hanno messo in luce i suoi benefici nel trattamento del diabete, grazie alla capacità di ridurre le concentrazioni di glucosio nel sangue, mentre gli studiosi della Northumbria University di Newcastle (Regno Unito) e della Saint Louis University School of Medicine (USA) ne hanno evidenziato l’azione stimolante sulla memoria, al punto da rappresentare un rimedio naturale preventivo nei confronti di patologie neurodegenerative come l’Alzheimer.

Più in generale, è stato ampiamente appurato l’effetto detox della tisana al rosmarino, che agevola lo smaltimento delle tossine accumulate nel fegato.

Punto di forza di questa preziosa pianta aromatica è la cospicua presenza di antiossidanti, caratteristica che la rende particolarmente efficace anche sul fronte della cura dei capelli e della lotta contro l’invecchiamento cutaneo.

Proprio per queste proprietà, che ne fanno un efficacissimo rimedio erboristico anche in ambito cosmetico, il rosmarino è stato selezionato dai ricercatori Shiseido, per la formulazione di una nuova linea di trattamenti che contrastano l’invecchiamento della pelle agendo direttamente sui meccanismi di trasformazione cellulare.

Frutto della più sofisticata ricerca biotecnologica, la nuova linea Bio-Performance LiftDynamic, composta da siero, crema e trattamento per il contorno occhi, si avvale di una tecnologia esclusiva in grado di rafforzare la struttura del derma, agendo sulle cellule staminali.