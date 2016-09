Quei benefici delle vacanze che (non) durano solo un mese

Non si tratta soltanto del tempo per sé ritrovato, dell’alimentazione più curata, delle attenzioni beauty costanti e prolungate. Andare in vacanza ha il merito di avere un impatto positivo sulla salute psicofisica e di agire efficacemente anche su determinate funzioni genetiche femminili. Lo rivela un nuovo studio pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry e condotto da un team di ricercatori della Icahn School of Medicine, della University of California e di Harvard.

Esaminando un campione di 94 donne, di età compresa fra i 30 e i 60 anni, l’équipe di studiosi ha riscontrato che anche solo sei giorni lontani dai ritmi quotidiani possono bastare per innescare cambiamenti genetici che smorzano lo stress, rinforzano il sistema immunitario, abbassano i livelli di proteine legate alla demenza e alla depressione.

In effetti, che una vacanza riduca i processi biologici legati allo stress appare abbastanza intuitivo, ma ciò che più ha colpito gli autori dello studio è stato rilevare l’impatto positivo sulle funzioni immunitarie, dovuto al trovarsi lontani da ritmi di lavoro abitudinari e in un ambiente rilassante.

Avendo concentrato l’osservazione sulla struttura di circa 20mila geni – al fine di individuare eventuali modifiche prima e dopo la partenza – i risultati dello studio hanno effettivamente mostrato cambiamenti significativi nelle strutture molecolari dei soggetti dopo già una settimana di relax, rispetto al quadro biologico riscontrato prima della partenza.

E c’è di più. Perché alcuni di questi effetti salutari sono risultati evidenti sul corpo e nella psiche anche a distanza di un mese.

Pertanto, se avete già disfatto la valigia, archiviato le foto più belle, ripreso abitudini e ritmi di sempre, sappiate che, in quanto a benefici salutari post vacanza, grazie alle difese immunitarie potenziate, potrete “vivere di rendita” ancora per un po’. Fronte della bellezza incluso!

E se il nuovo obiettivo diventa adesso prolungare il più possibile le difese della pelle – e assicurarsi un sistema immunitario cutaneo sempre efficiente – basterà ricorrere fin da ora all’aiuto di un immuno-attivatore universale, capace di aumentare le difese cutanee naturali e preservare il benessere della pelle a 360° per tutto l’inverno.

ULTIMUNE Power Infusing Concentrate, formulato dai Laboratori Shiseido, è un siero per il viso che ottimizza la funzionalità delle cellule Langerhans (le cosiddette “sentinelle” del sistema immunitario cutaneo, la cui funzione è difendere la pelle dagli attacchi esterni), agendo in particolare sugli enzimi CD39 che le rivestono e che svolgono un’azione anti-infiammatoria.

Tra i punti di forza, quello di essere anche un prodotto “universale” adatto a tutti i tipi di epidermide e unisex; perfetto per donare a una pelle giovane sotto stress la capacità di reagire agli stimoli ambientali come se non lo fosse e a una cute matura la resistenza di una pelle giovane.

I benefici delle vacanze estive potranno anche volgere al termine, ma con ULTIMUNE, l’inverno sulla pelle timore non dà.