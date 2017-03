Star che hanno detto no alla chirurgia plastica

L’American Society of Plastic Surgergeons ha appena diffuso i dati relativi agli interventi di chirurgia estetica del 2016, che negli Stati Uniti sono aumentati del 4% rispetto al 2015. Nella top five ci sono mastoplastica additiva, lipoaspirazione, rinoplastica, blefaroplastica e lifting, entrato per la prima volta in classifica al posto della addominoplastica. Mentre sono aumentati del 13 per cento gli interventi di lipofilling al volto, una tecnica che prevede di utilizzare il grasso localizzato in altre parti del corpo e di iniettarlo in viso con effetto riempitivo e rimpolpante.

Il fatto che in America il ritocchino sia all’ordine del giorno e che non generi più nessun tipo di riluttanza, è testimoniato anche dal successo ottenuto dal dottor. David Hopp che a Los Angeles ha lanciato il servizio GoToxNOW, una flotta di city-cars che girano in città equipaggiate con filler di sostanze beauty iniettabili, dal Botox alla vitamina B al cortisone. Questa iniziativa di “street-food della bellezza” ha ricevuto il commento negativo del dottor Alberto Massirone, presidente della Società di Medicina a Indirizzo Estetico Agorà: «Non è solo una questione di sicurezza, che comunque non è da trascurare, perché queste terapie devono essere effettuate da personale medico adeguatamente formato e in ambienti idonei – e a tal proposito sottolineo che in Italia questa attività non sarebbe legale perché in contrasto con la normativa nazionale e le singole normative regionali di riferimento – ma anche perché si tratta di procedure che richiedono una accurata diagnosi e non possono essere richieste tout court dai pazienti. Non può e non deve passare il messaggio che la medicina estetica è una decisione da prendere alla leggera, sull’onda dell’emozione del momento, né tantomeno a chiamata. La medicina estetica è uno strumento prezioso per il paziente, perché lo accompagna durante le fasi della vita. Dietro ogni trattamento c’è un’accurata valutazione e relativa anamnesi, una ricerca degli stati carenziali e una scelta del percorso terapeutico più adatto e su misura per il paziente, non quindi solo il mero risultato estetico».

Ma anche a Hollywood, regno dei visi pro-botox, ci sono alcune star che da sempre si sono schierate contro la chirurgia estetica. Donne che sprizzano sicurezza in se stesse e che preferiscono invecchiare con grazia ma senza artifici. Bellezze al naturale, perfettamente a proprio agio e in armonia con l’età che portano. Una di queste è Kate Winslet che nel 2011 ha fondato la “British Anti-Cosmetic Surgery League”, per dire no al botox e a un viso privo di espressione. Messaggio che è stato subito condiviso dalle connazionali Emma Thompson e Rachel Weisz, che vivono gli “anta” senza che siano i nuovi trenta, almeno dal punto di vista estetico. La personalità è un’altra storia. Nella gallery tutte le celeb no botox.