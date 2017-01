Tutta la verità sulle labbra di Kendall e Kylie Jenner

Dopo aver pubblicato su Twitter questa foto, Kendall Jenner ha dovuto fare chiarezza con i suoi follower riguardo alle labbra un po’ troppo effetto plump per essere naturali.

Labbra che hanno destato qualche sospetto anche dopo l’ultima apparizione ai Golden Globe in compagnia della sorella Kylie, la cui bocca è altrettanto discussa in rete, soprattutto se confrontata con le foto di un paio d’anni fa.

All’accusa di essersi ritoccata con un filler, Kendall ha risposto: «Sono una modella, perché dovrei?». E in sua difesa si è schierata anche Kylie Jenner che ha spiegato il perché di questo improvviso effetto carnoso. Non si tratterebbe di una punturina, ma del sapiente uso della matita per labbra con cui avrebbe tratteggiato un profilo differente alzando il labbro superiore.

Del resto lip liner e lipstick sono il cavallo di battaglia della linea make-up di Kylie Jenner, il cui pack matita + liquid matte lipstick è tra gli oggetti del desiderio delle Millennials e capace di andare sold out in pochi minuti.

Quindi, niente mano del chirurgo per Kendall (?) ma solo l’arte di applicare il rossetto, e in particolare nei toni del marrone, che si conferma così la shade più indicata per aumentare il volume. Siccome in Italia reperire i listick di Kylie è un po’ complicato, noi qui vi diamo le altre valide alternative per ottenere lo stesso risultato.