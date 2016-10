Epilazione laser: è dolorosa? Tutto sulla mia esperienza

È dolorosa l’epilazione laser? Cosa si prova? Me la consigli? E se non riuscissi a sopportare il dolore? L’amica dell’amica della cugina di mia zia mi ha detto che non funziona, tu cosa ne dici? Ma fa male?

Le domande in merito alla depilazione laser sono davvero infinite. Io stessa me le sono poste tutte, una ad una, prima di intraprendere il mio percorso di epilazione definitiva.

Così, oggi, ho deciso di rispondere una volta per tutte e di far luce sulla domanda più diffusa di sempre: l’epilazione laser è dolorosa?

La risposta è assolutamente no! Io sono ormai giunta a metà trattamento e non ho mai provato alcun dolore. La sensazione che si prova è molto simile ad una piccola scossa elettrica, lievissima, un pò come quelle che spesso ci “scambiamo” involontariamente. Potremmo definirlo più un piccolo fastidio che un vero e proprio dolore.

Numericamente parlando, se la ceretta equivale a 10 in fatto di dolore, l’epilazione laser corrisponde ad un 3 per le più sensibili (io, essendo abituata a torturare la mia pelle con cerette e tatuaggi, non ho sentito assolutamente nulla!).

Qui ti racconto tutto sul mio trattamento e ti svelo come si svolge praticamente una seduta di epilazione definitiva.

Spero di esserti stata utile, se hai qualche altro dubbio (magari in merito a costi, luoghi, brand & co) qui ti svelo tutto sulla depilazione definitiva laser mentre per qualsiasi domanda ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea.

