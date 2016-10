Le smagliature, dette più propriamente ‘strie atrofiche’ sono un inestetismo che affligge gran parte delle donne fin dall’adolescenza. Si tratta di alterazioni della superficie della pelle che si presentano come cicatrici striate, lunghe anche parecchi centimetri. Il colore delle lesioni dipende dalla fase evolutiva: appena formate sono di colore rosso-violaceo e in rilievo, per diventare poi, nel giro di qualche mese, bianco-perlacee e più sottili. Compaiono generalmente sulle cosce, sui fianchi, sui glutei, sull’addome e sul seno. Le lesioni possono manifestarsi a qualsiasi età, sebbene si riscontrino soprattutto nelle donne tra i 15 e i 30 anni, che ne sono colpite due volte più degli uomini, e in particolare durante la gravidanza e la pubertà.

Di smagliature si parla tantissimo e uno dei crucci è che pare che ben poco si possa fare per migliorare la situazione. Abbiamo interpellato il medico estetico Stefania Enginoli per saperne di più.

«Una delle principali cause di questo inestetismo è la scarsa elasticità del derma. La probabilità di comparsa di smagliature aumenta se a questa predisposizione di base si associa un rapido aumento o diminuzione di peso in poco tempo. La migliore terapia? Sicuramente la prevenzione, evitando brusche oscillazioni del peso corporeo e aiutandosi con prodotti elasticizzanti».

A oggi, tuttavia, esiste un trattamento specifico per ridurre sensibilmente il problema. «Si tratta del laser Erbium i Pixel che si serve di una fibra laser frazionata che rompe e vaporizza le cellule epiteliali, producendo un intenso calore che va in profondità e rompe i setti fibrosi (le parti più dure della smagliatura, ndr) e, attraverso la luce, stimola la rigenerazione tissutale e la produzione di collagene. La laser terapia è ottima in associazione alla biodermogenesi – bio stimolazione con infiltrazioni di acido ialuronico a basso peso molecolare – per stabilizzare il risultato. Il trattamento non necessita di anestesia, è quasi indolore e può essere utilizzato anche in estate su soggetti con cute chiara».

La laser terapia ha ottimi risultati soprattutto su smagliature recenti e rosse, di cui riduce i processi infiammatori. Occorrono tre-cinque sedute nell’ambulatorio del medico specialista (da 300 euro ciascuna).