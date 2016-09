Chirurgia plastica intima: sette cose che forse non sai

Nel 2014 le operazioni richieste sono state 3.300, pari ad appena l’1,3% del numero totale degli interventi di estetica eseguiti. Una cifra esigua, certo, ma che fotografa un fenomeno in crescita, anche in Italia. Al punto che a Firenze, in occasione del congresso annuale dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica, agli interventi di rimodellamento dell’area genitale è stata dedicata una sessione specifica in collaborazione con l’Associazione Italiana Ginecologia Estetica e Funzionale.

Si ricorre a interventi di chirurgia plastica intima per obiettivi diversi. «Spesso servono a liberare la donna da un complesso e a farla sentire meglio con il proprio corpo, in altri casi risolvono problematiche che compromettono la vita sessuale o impediscono di svolgere in serenità le normali attività», spiega Gianfranco Bernabei socio Aicpe e presidente dell’Associazione Europea di Ringiovanimento e Chirurgia Plastica Estetica Genitale. «Di certo è sempre importante ponderare bene la possibilità di operarsi: si tratta di zone delicate in cui i rischi sono non solo estetici ma anche funzionali».

Ma chi richiede di sottoporsi a questo genere di interventi? «Donne di tutte le età. Ci sono giovani e giovanissime che desiderano risolvere problematiche funzionali che rischiano di diventare fonte di disagio, donne che hanno avuto problemi dopo il parto e persone che subiscono gli squilibri ormonali della menopausa. Anzi, con il prolungamento della vita sessuale ben oltre la menopausa, non mancano le pazienti over 70», aggiunge Bernabei.

Ecco cosa c’è da sapere per fare una scelta consapevole.

Perché la Labioplastica

È attualmente l’operazione più richiesta. La labioplastica, ossia il rifacimento delle piccole (a volte anche delle grandi) labbra, viene eseguito per diverse motivazioni: estetiche, psicologiche e anche fisiologiche. «L’aspetto delle piccole labbra vaginali varia naturalmente da donna a donna», spiega Bernabei. «Generalmente le piccole labbra di grandi dimensioni o asimmetriche sono congenite, in altri casi i cambiamenti del loro aspetto si manifestano dopo i parti o nel corso degli anni. Alcune donne richiedono un intervento di labioplastica esclusivamente per ragioni estetiche, ritenendo erroneamente che le piccole labbra di dimensioni ridotte siano un segno di giovinezza. Altre, invece, lamentano disagi o irritazioni quando indossano indumenti intimi o jeans attillati e nella pratica di attività sportive».

Perché la Vaginoplastica

È l’intervento di chirurgia plastica più diffuso tra le donne che hanno partorito. La vaginoplastica può attuare infatti una sorta di “ringiovanimento” vaginale che risolve i sintomi legati al rilassamento cutaneo, con perdita di tono della muscolatura perineale e della parete vaginale posteriore. Obiettivo: migliorare la funzionalità e l’attività sessuale. Diverse sono le tecniche chirurgiche possibili, tutte finalizzate a stringere l’interno del canale vaginale e diminuirne l’apertura.

Sbiancamento dell’area perineale: più mito che realtà

Negli Stati Uniti è di moda, ma in Italia non ha preso particolarmente piede e oltretutto comporta diversi rischi. «Lo sbiancamento dell’area perineale si pratica con il peeling chimico che porta a un leggero schiarimento, ma deve essere ripetuto ogni anno. Si può fare anche con il laser CO2 o altri tipi di laser che danno buoni risultati subito, ma possono causare recidive. Bisogna fare attenzione perché questo tipo di trattamenti possono provocare infiammazioni e problemi in fase post operatoria».

Per migliorare l’estetica dei genitali

Se alcuni interventi di chirurgia plastica intima hanno un obiettivo funzionale, in altri lo scopo è prettamente estetico. Tra questi il ringiovanimento vulvare, per migliorare l’aspetto esterno dei genitali femminili, e la liposcultura del mons pubis e delle grandi labbra: eseguita tramite tecniche di lipoaspirazione e tecniche di innesto di grasso autologo (o lipofilling), viene impiegata soprattutto pnel caso di grandi labbra ipotrofiche o prosciugate con l’età.

Come scegliere il professionista

Sempre più donne, in Italia, conoscono l’esistenza di questo genere di interventi, utili anche per risolvere problematiche specifiche. Tuttavia, occorre fare molta attenzione a chi ci si rivolge perché chi non possiede competenze professionali specifiche rischia di produrre danni non solo estetici, ma anche funzionali, non sempre risolvibili con un secondo intervento. «Negli ultimi anni sono purtroppo aumentati i casi di pazienti già sottoposte a interventi che lamentano risultati scadenti, complicazioni e danni spesso difficilmente riparabili a causa di medici che non hanno la necessaria preparazione», evidenzia Bernabei. «È bene pertanto contattare chirurghi plastici che abbiamo una comprovata esperienza specifica in questo settore oppure ginecologi che si occupano anche di chirurgia funzionale».

Ginecologo o chirurgo plastico?

Per capire a quale dei due specialisti affidarsi è necessario considerare in primis la problematica che si vuole risolvere. Se i chirurghi plastici possono intervenire per ottenere migliori risultati estetici, i ginecologi sono il punto di riferimento per risolvere problemi funzionali. In caso di situazioni che coinvolgano i due aspetti è essenziale la collaborazione, con la presenza di entrambi gli specialisti in sala operatoria.

Post operazione: l’informazione corretta è fondamentale

«È importante far capire alla paziente non solo quale sarà il risultato finale, ma anche il percorso per raggiungerlo», evidenzia il presidente dell’Associazione Europea di Ringiovanimento e Chirurgia Plastica Estetica Genitale. «Subito dopo l’intervento non si avrà il risultato definitivo, ma sarà necessario passare attraverso una fase che offrirà una visione deformata del risultato. Si tratta di un processo fisiologico che può però causare ansia alla paziente se, in principio, non è stata correttamente informata».