Come combattere i segni dell’acne: rimedi naturali, prodotti e trattamenti estetici

Un’acne mal curata può lasciare sul nostro viso macchie e cicatrici difficili da eliminare.

I segni lasciati dai brufoli sono alquanto fastidiosi perché possono influenzare la sicurezza e l’autostima. Esistono, però, alcuni rimedi, naturali e non, che possono migliorare questa condizione di disagio.

Iniziamo col dire che i brufoli possono lasciare sulla nostra pelle segni di natura diversa: cicatrici pigmentate, macchie di colore rosaceo o bruno, o addirittura buchi, piccole lesioni della pelle.

Per questo motivo, bisogna distinguere come agire su ogni singola lesione. Ad esempio, per alleviare le cicatrici leggere o piccole macchie andranno benissimo i rimedi naturali. Si tratta di metodi economici e semplici che in alcuni casi, soprattutto se i segni non sono troppo evidenti o gravi, possono dare ottimi risultati.

Il primo è quello di usare l’aloe e vera.

La polpa di questa pianta è una sostanza emolliente che aiuta la rigenerazione e l’idratazione dei tessuti. Basta applicare il gel sui punti in cui ci interessa agire, lasciare in posa per trenta minuti e risciacquate con acqua tiepida.

Il secondo rimedio naturale è quello del legno di sandalo.

E’ un legno noto per le sue proprietà curative sulle malattie della pelle. Il modo d’uso è semplice: si deve creare una crema da spalmare sul viso mescolando un cucchiaio di polvere di sandalo con un paio di gocce di acqua di rose o latte, e lasciarla agire per 30 minuti. E’ consigliabile ripete il procedimento costantemente fino a quando le macchie non svaniscono.

Il limone è il terzo e ultimo ingrediente naturale che mi sento di consigliare per ridurre le macchie.

Ha un azione sbiancante, sopratutto se combinato con un ingrediente come l’albume d’uovo, proteina naturalmente ricostituente della pelle che agisce sui pori e sulle imperfezioni. Creare una maschera con questi due ingredienti è l’ideale per nutrire, purificare e rigenerare la pelle. E’ anche un eccellente antirughe.

Per quanto riguarda invece i prodotti viso, tra quelli più famosi, amati e criticati c’è Elicina.

E’ una crema che contiene come principio attivo proprio i mucopolisaccaridi (ovvero la bava di lumaca), che insieme ad altri importanti sostanze – Acido Glicolico, Allantoina, Collagene, Elastina, Proteine e Vitamine – svolgono sulla pelle un effetto rigenerante, nutritivo, purificante ed esfoliante con lo scopo di attenuare e ridurre acne, smagliature, bruciature, cicatrici, rughe e macchie. Anche le creme a base di cortisone possono aiutare a ridurre l’infiammazione. ,

Nel caso in cui si verifichi la persistenza delle cicatrici e ci siano dei veri e propri solchi sul viso, è consigliabile il trattamento Laser per il viso.

Questo viene impiegato per stimolare il collagene o vaporizzare il tessuto cicatriziale, così che si formi una nuova pelle.

Per capire quale trattamento o rimedio è più adatto al nostro tipo di problema, è sempre meglio parlarne con il proprio dermatologo ed essere costante nel tipo di cure che si vuole affrontare, tornando cosi a sentirsi di nuovo bene con il proprio viso.