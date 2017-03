La pelle del corpo ha bisogno delle stesse attenzioni che dedichiamo al viso e per averla a prova di carezza serve un po’ di costanza, insieme a qualche piccolo consiglio. Ecco i sei step da seguire per dare una svolta alla propria beauty routine e avere sempre una pelle del corpo morbida e liscia.

1. Regolare l’acqua

D’inverno è difficile resistere alla tentazione di una doccia o un bagno bollenti, ma l’acqua troppo calda danneggia la cute eliminando i suoi oli protettivi. La conseguenza è una pelle secca e disidratata: meglio allora regolare il rubinetto su una temperatura più tiepida.

2. Scegliere il detergente giusto

Un detergente non vale un altro. Meglio preferire quelli che contengono elementi con proprietà emollienti e idratanti, che non solo aumentano il contenuto di acqua della pelle, ma la proteggono stimolando la sua naturale desquamazione fisiologica. Dopo poche settimane di uso, la vostra pelle risulterà già più liscia e morbida.

3. Usare un guanto o una spugna

Quando si fa la doccia o il bagno è consigliato usare un guanto o una spugna per massaggiare delicatamente il corpo. La frizione stimola il microcircolo senza stressare la cute rendendola più liscia. Per le pelli più delicate meglio usare le spugne di mare, molto più morbide delle altre.

4. Esfoliare

Una pulizia profonda della pelle, con la rimozione delle cellule morte, aiuta la sua naturale rigenerazione. È consigliabile effettuare un trattamento scrub (anche fai-da-te) due o tre volte a settimana solo in corrispondenza delle parti del nostro corpo meno sensibili, come gomiti e ginocchia, mentre per le zone più delicate meglio farlo una volta sola. Sul corpo è sempre importante fare attenzione alla presenza di nei, evitando di irritarli e di raschiarli.

5. Idratare

Con la pelle ancora umida si passa all’applicazione dell’idratante. Per una cute normale e non particolarmente sensibile sono indicati prodotti a base di latte di cocco o glicerina che sono più grassi e aiutano a trattenere l’acqua. Per una pelle secca invece sono consigliati idratanti agli oli vegetali che garantiscono proprietà emollienti, nutrienti ed elasticizzanti.

6. Energizzare

Se la pelle è molto secca e stressata il rimedio, oltre agli idratanti, sono trattamenti energizzanti a base di elementi nutritivi come vitamine e oligoelementi che aiutino a rassodare il corpo, nutrire in profondità i tessuti e recuperarne l’elasticità.