Green: tra tendenza e lifestyle

Ci sono termini che in particolari momenti si rincorrono fino a entrare nel lessico comune finendo per caricarsi di un significato che va oltre quello letterale, per rappresentare un intero mondo o un modo di pensare e di essere. Rientra certamente in questo ambito il termine “green”, così diffuso che l’azienda Pantone ha pensato bene di eleggere Greenery come colore dell’anno. Sul quale tutto ormai è stato detto, ma è sintomatico che la spiegazione di questa scelta si concentri sulla necessità di un nuovo incontro con la natura: “Un’istantanea a colori di quello che accade nella nostra cultura globale per aiutarci a esprimere uno stato d’animo e un’attitudine”.

E di green attitude si può certamente parlare, estesa a più ambiti che non siano solo quelli salutistico e beauty, ma anche alimentare, turistico, di lifestyle generale, insomma. E, per utilizzare un altro termine, sinonimo del primo, la “naturalness”, ovvero la passione per il naturale e l’organico, pare stia conquistando sempre più donne e in tutto il mondo, Italia compresa, a giudicare dalle cifre che alcune aziende come Cosmetica Italia, stanno rendendo note. In Italia, ad esempio, si stima che sette italiane su dieci, ovvero il 71 per cento, hanno dichiarato di utilizzare prodotti naturali, biologici e di compiere azioni tenendo conto del rispetto per l’ambiente. Ma qual è il profilo di queste donne? Lo ha fornito, tempo fa, l’azienda Beltè, che ha condotto uno studio su circa 1600 italiane tra i 18 e i 65 anni, definendo il ritratto della “green woman” che risulta essere una professionista tra i 30 e i 49 anni, residente in città e soprattutto a Roma e a Milano, che ha un rapporto più diretto con il proprio corpo, attenta a scegliere cibo sano e spesso biologico, a curare la propria pelle detossinandola, a prendersi cura del proprio aspetto fisico e soprattutto attenta verso l’ambiente e l’ecosostenibilità.

Queste scelte stanno a dimostrare che, al di là di un fenomeno che certamente può assumere carattere di tendenza, il lato eco e sostenibile sta veramente toccando le coscienze, esprimendosi a più livelli. Con scelte anche quotidiane e, come si suol dire, se il giusto sta nel mezzo, attraverso scelte non estreme, forse piccole e quasi impercettibile ma che sommate, certamente producono un certo risultato. La strada è ancora lunga da compiere ma non imponendosi posizioni drastiche è più facile da affrontare. Ad esempio negli Stati Uniti si sta diffondendo una tendenza chiamata “flexitarian”, ovvero seguire una corrente alimentare o di sostenibilità, sposandola o condividendola non in toto ma magari in parte. Quindi invece che diventare vegani o vegetariani sempre, farlo in certi periodi o momenti o semplicemente prediligere cibi a chilometro zero, integrali piuttosto che raffinati, scegliere frutta e verdura magari brutte da vedere ma che non abbiano subito l’azione di pesiticidi. O magari comprare scarpe e borse non proprio in pelle, ogni tanto.

La bellezza, ad esempio, è un ambito che offre notevoli possibilità “flexitarian”, come dimostrano le cifre che spiegano come non solo le donne ma anche gli uomini scelgano prodotti di bellezza bio, facendo impennare le cifre di vendita di parecchi zeri. In Italia, ad esempio, si è stimato che il 48 per cento dei consumatori acquisti prodotti naturali e organici nella convinzione che facciano bene alla salute. Cosmetica Italia, analizzando lo scorso anno la propensione all’acquisto dei consumatori, ha stabilito che un numero sempre maggiore di questi mostra un serio interesse verso tutto il mondo green e ai cosmetici di derivazione naturale.

Ovviamente, tutto questo è avvenuto e sta avvenendo grazie a brand che hanno fatto di questa filosofia la propria anima, come Aveda, azienda che da sempre pone al centro del suo mondo “l’Arte e la Scienza di Essenze Pure di Fiori e Piante”. Con prodotti di bellezza derivati dalle piante e che contengono olii essenziali puri, miscele che prendono il nome di Purescriptions e che toccano diversi ambiti, dai capelli, alla pelle al make up, realizzati non solo con fitoestratti, ma con piante raccolte nel rispetto della terra e della natura. Piccoli passi, dicevamo, e la sfida che lanciamo è inserire gesti green nel quotidiano. Quando ci si lava i capelli, ad esempio: basta scegliere uno shampoo o una linea hair care come Invati di Aveda, a base di una misclea di erbe ayurvediche in grado di potenziare cute e capello. O come Tulasara, la linea skin care che prende ispirazione dall’ayurveda e dal suo approccio olistico nel raggiungere un maggior equilibrio e un benessere migliore, attraverso ingredienti e principi attivi vegetali potenti e all’avanguardia, combinati con tecniche di skincare e aromaterapia.