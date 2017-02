5 azioni per sentirsi più belle, come nelle foto del matrimonio

Sarà anche un giorno stressante ma le cure delle settimane precedenti, il trucco e una certa dose di felicità rendono le foto del matrimonio uno dei migliori ricordi del nostro viso. Almeno è così per chi si sposa con il rito induista: il momento cruciale della cerimonia si chiama Haldi e prevede di coprire viso e corpo degli sposi con un impasto di curcuma, polvere di ceci e acqua di rose.

L’obiettivo è augurare buona fortuna esaltando la bellezza dei due innamorati, non solo simbolicamente, ma anche grazie alla curcuma. Per tenersi quella sensazione di bellezza ogni giorno ci sono 5 piccoli gesti, alcuni ispirati al rito nuziale indù e all’ayurveda, che possono cambiare in pochi minuti la percezione che abbiamo di noi:

1. AVERE UNA POSTURA CORRETTA

Secondo un recente studio della University of Auckland, che sarà pubblicato nel prossimo numero di Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, avere una postura corretta, con la schiena dritta, aiuta a diminuire lo stress, combattere la depressione, accrescere l’autostima e può arrivare a renderti più orgoglioso, entusiasta e sveglio, come ha spiegato la co-autrice dello studio Elizabeth Broadent.

2. SFRUTTARE LA TEORIA DEL MIRRORING

Il “Mirroring” in psicologia è la teoria per cui una persona imita inconsciamente gesti e atteggiamento di chi ha davanti e di solito succede in compagnia di amici e familiari. Ma può succedere anche con l’immagine di se stessi riflessa allo specchio: guardarsi con occhio benevolo e sorridersi davanti allo specchio può cambiare non solo la nostra percezione, ma anche il nostro atteggiamento reale, rendendolo più positivo quindi più attraente.

3. CONRTOLLARE IL PROPRIO RESPIRO

Per l’Ayurveda (in sanscrito, scienza della vita) il respiro è Prana o forza vitale ed è il principale responsabile di tutte le attività cerebrali superiori. Controllare il proprio respiro, o Pranayama, significa quindi poter dare pace ed equilibrio a corpo e mente, allontando lo stress e quindi rilassando e illuminando il viso.

LEGGI ANCHE: La (psico)terapia del respiro

4. INDOSSARE DEI PORTAFORTUNA

Proprio come fanno le donne indiane che danno una grande importanza agli ornamenti, attribuendo a ogni oggetto e cosmetico un valore magico o scaramantico. Per esempio, le spose indiane nel giorno del matrimonio, tra le tante decorazioni, indossano l’anello da pollice con uno specchio centrale, arsi, che permette di controllare il proprio aspetto di nascosto. Aldilà dei simboli religiosi, indossare un amuleto portafortuna può aiutare ad essere positive: si sa, l’importante è sempre crederci.

5. COCCOLARSI

O meglio, prendersi cura della propria pelle nel modo in cui si fa nelle settimane prima del matrimonio, ma tutto l’anno. Per sfruttare al meglio il momento più produttivo della beauty routine, cioè la notte (quando la pelle si rigenera e assorbe di più gli attivi), la linea Tulasara di Aveda, ispirata all’ayurveda, propone due maschere notte Tulasara Wedding Masque Eye e Tulasara Wedding Masque.

Le due formule, una per il viso e una specifica per il contorno occhi, sono nate a partire dal rituale di bellezza indiano Haldi e dal suo impasto di curcuma: tra gli ingredienti, naturali al 97%, ci sono infatti un estratto dalla radice di curcuma ayurvedica, un cocktail di cellule staminali vegetali e l’olio di semi di albicocca. Anche l’obiettivo è lo stesso dell’Haldi: illuminare il viso al risveglio e renderlo più tonico nel tempo.