Integratori: la primavera in pillole

Primavera di solito fa rima con rinnovamento generale dell’organismo. Una sorta di risveglio dal “letargo” invernale che trascina con sé sensazioni non sempre positive e piacevoli, stanchezza e spossatezza in primis. Ma anche fragilità di ogni tipo: capillare, dato la costrizione delle gambe, soprattutto, in collant e pantaloni spesso stretti; di pelle e capelli, che all’improvviso si ritrovano più fragili del solito, a causa anche del cambio di temperatura e delle ore di luce, che comportano una variazione dei ritmi circadiani regolatori delle principali funzioni del corpo, compreso il ciclo sonno-veglia.

Che fare? Adeguare il proprio stile di vita con piccoli accorgimenti, tra i quali un’alimentazione più controllata, ma anche integrare la dieta con vitamine e sostanze in grado di aiutare le funzioni dell’organismo. Fare quello che, secondo uno studio condotto da FederSalus, l’associazione italiana che rappresenta le imprese del comparto salutistico, la maggior parte degli italiani fanno: assumere degli integratori, il cui mercato negli ultimi anni ha fatto registrare un incremento dei consumi del 6,4 per cento per un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro. Crescita che coinvolge sempre più il settore farmacia e che vede in testa la vendita di integratori vitaminici, di sali minerali, probiotici, energetici e coadiuvanti per il controllo del peso, dai drenanti ai dimagranti. Insomma, prodotti per il corpo e per i capelli, in polvere da sciogliere in acqua, liquidi da bere e in compresse da masticare, per prevenire malanni di stagione, soprattutto in primavera. Quelle sostanze che il Ministero della Salute chiama “Botanicals”, preparati vegetali ottenuto sottoponendo l’ingrediente vegetale a vari trattamenti come estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione.

Ma quali integratori assumere con l’arrivo della primavera? Riassumendo per categorie, i seguenti:

– Drenanti e sgonfianti, in grado di agire anche sul microcircolo

– Rinforzanti per capelli e unghie

– Antiossidanti per la pelle in grado anche di prepararla ai raggi UV

– Coadiuvanti per l’umore e per la stanchezza e spossatezza tipici di questo periodo dell’anno

DRENANTI E SGONFIANTI

Bevande diuretiche da sciogliere in acqua o compresse da masticare a base di erbe ed estratti vegetali in grado di stimolare la diuresi e scaricare le tossine in eccesso che causano ristagni linfatici. Tra i principali ci sono il gambo d’ananas, l’equiseto, la betulla, il finocchio, l’asparago. Ovviamente non bisogna pensare che facciano calare di peso, ma semplicemente provocano un’azione temporanea di riduzione dei liquidi. Spesso, l’azione diuretica è affiancata da quella antiossidante o di protezione del microcircolo, con l’aggiunta di sostanze come polifenoli.

ANTIOSSIDANTI PER LA PELLE

Sottoposta a stress ambientali come cambio di temperatura e variazione del ciclo sonno-veglia, la pelle può ricevere un valido aiuto da integratori a base di antiossidanti come la vitamina A, che combatte i radicali liberi e betacarotene (sua provitamina), un potente antiossidante che ha un effetto positivo sulla salute e sulla psiche e che contrasta i processi di invecchiamento delle cellule. Anche la vitamina C è indicata per i suoi effetti protettivi sulla circolazione e sulle cellule, proteggendole dallo stress ossidativo ed è in grado di contrastare i raffreddori, frequenti in primavera per gli sbalzi di temperatura. Infine, la vitamina E è un potente antiossidante, fondamentale quando ci si espone ai primi raggi del sole.

ENERGIZZANTI ANTI-FATICA

Il tipico senso di stanchezza e spossatezza che prende a ogni cambio di stagione ma soprattutto in primavera, può essere controllato assumendo integratori a base di magnesio, che contribuisce al metabolismo energetico favorendo i muscoli e riducendo il senso di fatica, combattendo irritabilità, stanchezza e spossatezza, oltre a garantire una sensazione generale di benessere. Un valido aiuto può derivare da sostanze come ferro, potassio, calcio e vitamine del gruppo B. L’arginina è un aminoacido che può aiutare nei periodi di stress e affaticamento.

RINFORZANTI PER CAPELLI E UNGHIE

Le unghie, in particolare, possono risentire della carenza di vitamine del gruppo B e risultare fragili e opache. La vitamina B6 stimola, invece, la produzione di cisteina, una componente della cheratina, mentre la vitamina B8 e lo zinco rendono più bello e migliorano la qualità del capello.

Tutte sostanze contenute in Phytophanère di Phyto, l’integratore rinforzante per unghie e capelli fragili, da assumere per due volte l’anno, per cicli di tre mesi, uno in autunno e uno in primavera.