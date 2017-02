Mani al top con una crema fai da te

Hai sempre pensato che per avere mani al TOP avessi bisogno di prodotti super costosi e di alta profumeria?

Beh creme e trattamenti specifici aiutano sicuramente e tra tantissimi prodotti in commercio trovare quello giusto per le nostre esigenze non è affatto difficile, specie se consideriamo che oggi possiamo scegliere tra diverse formulazioni, diverse profumazioni, diversi inci e soprattutto diversi prezzi.

Ma se adori il fai da te e hai un po’ di tempo a disposizione e ti piace l’idea di impegnarti nella produzione della tua crema mani, allora questa ricetta fa al caso tuo.

Oggi infatti voglio condividere con tutte voi, una ricetta semplice semplice per realizzare una crema mani super idratante da usare tutte le sere prima di andare a letto e svegliarci così con delle mani al Top ogni mattina, nonostante il freddo e le temperature gelide che stiamo vivendo.

Crema mani agli agrumi semplicissima

Per preparare una crema mani agli agrumi in modo semplice e veloce abbiamo bisogno di soli 3 ingredienti che apporteranno idratazione profonda alle nostre manine:

- 50 g di burro di karitè

– 30 g di olio di mandorle dolci

– 15 gocce di olio essenziale all’arancio

Una volta reperiti questi 3 semplici ingredienti potete fare la vostra crema mani tutte le volte che volete e volendo regalarla anche ad amiche e cugine.

Per prepararla vi basterà semplicemente mescolare energicamente il burro di karitè con l’olio di mandorle dolci; una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, ma soprattutto senza grumi, potrete procedere ad aggiungere l’olio essenziale e continuare a mescolare.

Versate a questo punto la vostra crema in un vasetto di vetro e riponetela sul comodino accanto al vostro letto per tenerla a portata di mano tutte le sere prima di andare a nanna.

Le vostre manine ringrazieranno!!!

