San Valentino: nessuna scusa, tutto quello che bisogna fare è rendere l’atmosfera piacevole, per rendere ogni momento indimenticabile!

Sedurre a San Valentino è la scusa giusta per tirare fuori dal cassetto l’intimo migliore e più sexy o, approfittando degli ultimi sconti, correre a fare shopping e comprare qualcosa di nuovo.

Curare i dettagli del look e puntare su pochi e semplici prodotti beauty che possano rendere la pelle perfettamente luminosa e lo sguardo seducente sono le uniche due cose su cui concentrarsi.

Per l’intimo: Wolford, linea di intimo per eccellenza, veste all’insegna della pura femminilità: i tessuti sono morbidi e accarezzano il corpo senza segnarlo. I materiali, di alta qualità e molto leggeri, offrono una sensazione di benessere sul corpo e fanno sentire tutte le donne sensuali e bellissime – ma soprattutto comode. Indossare un intimo di qualità, dalle linee raffinate, è alla base di qualsiasi outfit, che va completato poi con pochi e semplici accessori.

Accessori, inediti ma d’effetto: Per dare un tocco diverso e inusuale al proprio look basta anche un solo accessorio, un paio di occhiali rossi, ad esempio: non per forza da vista, ormai anche da utilizzare semplicemente come accessorio per arricchire e completare un look. GrandVision propone i modelli Miki Ninn in rosso per lei e rosso e nero per lui, per celebrare la giornata degli innamorati, dallo stile urbano e deciso, sono pratici e confortevoli realizzati in acetato lavorato a mano.

Per la pelle: SVR Hydracid Spf 15 Brume éclat è il prodotto che crea un vero e proprio schermo luminoso sulla pelle. Con fiore di camelia detossinante a base di acido ialuronico e vitamina C, sintetizzato in una brume impalpabile e in formato tascabile, è da vaporizzare ogni volta che se ne sente la necessità, per una pelle più uniforme, luminosa e protetta.

Per i capelli: Per i capelli un trattamento styling che scolpisce e fissa i capelli, mantenendoli leggeri e naturali. Semi di Lino Styling Alfaparf mousse è dedicato alle acconciature più costruite e l’hairspay illuminante definisce, struttura, modella e scolpisce i capelli donando lucentezza.

Per le coccole: E per le coccole di fine serata un pensiero speciale da Bionike, racchiuso in due kit, uno per lui e uno per lei, formule super performanti che si fondono con la pelle.

Fonte cover foto: India earl.