Mani perfette anche in inverno: come prendersene cura

La pelle delle nostre mani è, come quella del nostro viso, la più esposta agli agenti atmosferici. Se aggiungiamo i lavaggi frequenti e “l’usura” a cui sono sottoposte, qualunque sia il nostro lavoro, possiamo immaginare di quanta cura abbiano bisogno.

In realtà bastano pochi accorgimenti per avere mani perfette anche in inverno. Le vogliamo perfette perché sono il nostro biglietto da visita. Mani curate e in ordine rispecchiano un carattere determinato a trattare con la stessa cura altri aspetti della vita professionale e relazionale. Ora vediamo come raggiungere l’obiettivo!

Durante il giorno è fondamentale idratarle e proteggerle. Scegliamo lozioni con glicerina per proteggerle dal freddo, con fattore di protezione solare per prevenire macchie scure. E se stiamo in un ambiente chiuso applichiamo una leggera lozione idratante al bisogno. Proteggiamole dal freddo e dagli agenti aggressivi con appositi guanti.

La sera è il momento delle coccole nutrienti. Quindi sì a creme ricche e se possibile a veri propri impacchi. In commercio ci sono maschere sotto forma di guanti imbevuti di principi attivi rigeneranti. Io personalmente applico una generosa quantità di burro di karité puro su pelle, unghie, e cuticole.

Mantenere una bella manicure è uno stimolo per prenderci cura delle nostre mani. Quindi sperimentate le ultime tendenze in fatto di smalti e nail art. E se avete unghie fragili non perdetevi questo articolo.

Quali sono i vostri trucchi per avere mani perfette anche in inverno?

Valeria – Coco et La vie en rose Moda & Beauty