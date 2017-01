Freddo intenso? Aumenta le difese

Sono tanti gli studi condotti sul sistema immunitario e sui modi per rinforzarlo. Fin ad ora i ricercatori sono tutti d’accordo che per vincere la battaglia bisogna trattarlo come un insieme e intervenire da più parti. Perché l’unione fa la forza.

Nei momenti dell’anno in cui ci sentiamo più sotto attacco, quando le temperature calano, bisogna mettere in atto una strategia multidirezionale.

- Il sonno è un forte booster del sistema immunitario, una recente ricerca dell’American Physiological Society ha dimostrato che anche durante le pause il nostro corpo riesce a rilasciare una grossa quantità di cellule T, i linfociti protagonisti della risposta difensiva contro l’attacco di agenti esterni. Quindi, più ore di sonno corrispondono a un sistema immunitario che sa tenere testa a germi e batteri.

- Una pubblicazione della Medical Harvard School conferma che una dieta povera di alcuni nutrienti, come zinco, selenio, ferro, rame, acido folico, vitamine A, B6, C, ed E – può causare un indebolimento dell’attitudine “guerriera” del corpo. Quindi va aiutato con una buona dose di frutta e verdure come spinaci, pomodori, e tutte le verdure a foglia verde ricchi di acido folico, broccoli con vitamine del gruppo B, ma anche germe di grano con zinco e ferro o cipolla e aglio amici naturali del sistema immunitario.

- Anche la pelle deve giocare in difesa quando il termometro va sotto 0, perché diventa più debole nella risposta ossidativa ed è in pericolo di accelerazione del naturale processo di invecchiamento. Un immuno-stimolatore cutaneo riesce a dare una marcia in più, come Ultimune Power Infusing Concentrate di Shiseido che agisce direttamente sul rafforzamento delle cellule di Langerhans implicate nel potere di autodifesa della cute. Contiene un Ultimune Complex che protegge dalle aggressioni ambientali e ginkgo biloba, perilla e timo selvatico dalle proprietà antiossidanti. Va applicato sul viso mattina e sera in abbinamento allo skincare abituale.

- L’esercizio fisico, infine, non è da dimenticare mai perché migliora la salute cardiovascolare, riduce la pressione sanguigna, aiuta a controllare il peso e a prevenire malattie. E può essere un rimedio per combattere lo stress emotivo che ha il suo impatto sull’indebolimento delle difese umane. Nello yoga, ad esempio, le posizioni in torsione o in equilibrio sono le più indicate per dare energia e rinforzare il sistema immunitario. Così come cantare e baciare sono deterrenti di stress e danno un boost alle difese dell’organismo.