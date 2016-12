L’arte di rilassarsi

Relax. Un termine forse un po’ abusato ma del quale abbiamo probabilmente perso il vero significato, che significa fermarsi, raccogliersi in se stessi e dedicare al proprio corpo e alla mente il tempo necessario per “ricaricare le batterie”. Una sorta di pit stop cui l’organismo ci costringe quando si è superato il limite di energia a disposizione, attraverso segnali diversi che possono divenire anche gravi: piccoli incidenti, dimenticanze, sonno improvviso. Alzi la mano chi, almeno nell’ultima settimana, si è concesso questo piccolo lusso.

L’idea è quella di approfittare di questi giorni di pausa dal lavoro (per i più fortunati) per imparare “l’arte del relax”. Arte? Sì, il termine ci pare appropriato perché ci sono modi diversi e alcuni anche insoliti per rilassarsi. Dal più semplice, fermarsi e chiudere gli occhi magari accomodandosi su un divano o poltrona o fare un bagno arricchito da oli essenziali o sali con ingredienti che inducono alla calma, utilizzare candele e aromi per la casa o spruzzare sugli abiti, sul cuscino o sulle lenzuola dei prodotti aromacologici, fino all’art therapy, ovvero colorare, attività che si è scoperto avere grandi potenzialità rilassanti e che nell’ultimo anno ha visto un proliferare di color books.

Bagno

Un vero e proprio momento da dedicare a se stessi e che costringe alla calma e la relax. Potete approfittare di questo momento per svolgere attività che magari trascurate, come leggere, ascoltare musica, fare una maschera viso o semplicemente liberare la mente da ogni pensiero. Meglio se, nell’acqua, sciogliete essenza in forma di oli, sali o bagnoschiuma ricchi di principi attivi rilassanti come essenza floreali, lavanda, melissa.

Candele e aromi

Potete rilassarvi anche accendendo candele o posizionando diffusori ambientali per la casa. In cmmercio trovate prodotti specifici che inducono a calma e relax.

Musica

Esistono compilation specifiche che agiscono sul sistema nervoso inducendolo al relax con musiche e suoni particolari.

Textile spray

Sono aromi da spruzzare sui tessuti, abiti, lenzuola o cuscini basati sull’aromacologia, la scienza che studia l’impatto sui sensi degli odori e degli aromi. Un’idea eccellente potrebbe essere quella di spruzzare qursti prodotti su una coperta nella quale avvolgersi per un pomeriggio di relax trascorso in poltrona o su un divano, leggendo, sorseggiando una tisana o un tè o guardando la televisione e ascoltando musica.

Color Therapy

È ormai noto il potere dei colori sulla psiche. Da qualche tempo si è diffusa la moda dei color book, libri per adulti da colorare, proprio come quelli utilizzati dai bambini, dopo che si è scoperto che questa attività agisce come potente calmante. Insieme ai libri, potete trovare delle app per poter svolgere questa attività da smartphone, tablet e computer. Una tra tante, Colorfy.

Digital detox

Se ne parla sempre più spesso, soprattutto perché attuata da molte star, Kendall Jenner e Gigi Hadid in rpimis. Si tratta di abbandonare i social network, almeno per un certo periodo, per disintossicarsi dall’attenzione costante cui inducono, una vera dipendenza. L’idea potrebbe essere quella di chiudere cellulari e device elettronici per qualche ora o un intero giorno in un cassetto, eclissandosi dal mondo.