‘Prevenire è meglio che curare’. Mai come nel caso della lotta all’acne questo detto casca a pennello. L’acne, si sa, crea già imbarazzo da adolescenti, figuriamoci da adulte quando si ha una vita frenetica piena di impegni, appuntamenti e occasioni sociali. Oltretutto quei maledetti foruncoli tendono ad avere un effetto Hydra: per uno che ne elimini, due ne spuntano. Impariamo quindi a prevenire i brufoli in maniera semplice e veloce.

I brufoli sono un’infiammazione della cute causata dall’ostruzione dei pori a causa di sebo e cellule morte: questo crea la situazione ideale per il proliferare dei batteri, diretti responsabili dell’eruzione cutanea che tristemente osserviamo davanti allo specchio.

La prima arma che abbiamo per prevenirli è l’igiene. Lavarsi il viso accuratamente un paio di volte al giorno elimina le cellule morte e la sporcizia: utilizzate un detergente delicato e naturale, che abbia rispetto della pelle e del ph. La pulizia è consigliata non più di due volte al giorno, perché un lavaggio compulsivo priverebbe l’epidermide dei suoi oli naturali rendendola secca e fragile.

Consigliato anche l’utilizzo di una crema idratante nutritiva, a patto che sia a base acquosa e non oleosa.

I germi possono essere veicolati anche da mani e capelli. E’ buona abitudine, quindi, evitare di toccare continuamente il volto con le mani, note tane per i batteri. Lo stesso vale per i capelli, specialmente se unticci e poco puliti.

Un altro fattore a cui prestare attenzione è il nostro regime alimentare quotidiano. Un’alimentazione sana e un’appropriata idratazione interna (aka, bere tanta acqua) regolarizzano l’organismo e migliorano lo stato di salute, influendo anche sul benessere della pelle. In particolare sono sconsigliati eccessi di alimenti che appesantiscano il fegato, come latticini o carni rosse, mentre sono vivamente consigliati alimenti con effetti antiossidanti (frutta rossa, salmone, broccoli), che sono benefici e anti-age.

Un ultimo, importante consiglio, è tenere lontano lo stress. E’ provato che lo una vita frenetica possa favorire l’insorgenza di acne. Si sa, più facile a dirsi che a farsi, ma magari incanalare energie in attività sportive o di crescita personale come lo yoga potrebbe aiutare a mantenere una pelle splendida!