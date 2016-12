Scrub corpo homemade alla mela e cannella

Amate prendervi cura di voi stesse e, in particolare, del vostro corpo? A quale rituale di bellezza o prodotto non riuscite a rinunciare? Io non posso fare a meno dello scrub per il corpo e sotto la doccia cerco sempre di dedicarmi a qualche piccolo massaggio per esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte. Ho provato peeling di ogni tipo e ogni tanto mi piace sperimentare per produrne qualcuno homemade. Mi sono, quindi, lasciata ispirare dall’autunno e dai suoi profumi, specialmente quelli che provengono dalle cucine, e ho creato uno scrub corpo alla mela e cannella.

Cosa serve per questa ricetta?

1 mela

6 cucchiai colmi di zucchero

2 cucchiai di olio di cocco

2 cucchiai di olio di mandorle dolci

2 cucchiaini di cannella

1 spruzzata di limone

Il procedimento per riprodurre questa ricetta è davvero semplice: contiene ingredienti che tutti abbiamo in casa – o che dovremmo avere – ed è di rapida esecuzione.

La prima cosa da fare è tagliare la mela a pezzetti piccoli per facilitare il lavoro del frullatore o mixer che ci farà ottenere un composto morbido e omogeneo.

Alla polpa di mela frullata si può aggiungere una spruzzata di limone che stimola l’elasticità della pelle. Per ottenere l’effetto di peeling è fondamentale unire alla polpa di mela lo zucchero. Questo non risulta aggressivo, rispetto al sale grosso, ed è perfetto anche per le pelli più sensibili.

A questo punto si può aggiungere la componente oleosa. In questo caso ho creato un mix tra olio di cocco e olio di mandorle dolci. Il primo ha un forte potere idratante, mentre il secondo aiuta a rendere più elastica la pelle. L’ultimo tocco? Una spolverata di cannella!

Questo scrub può essere conservato in frigorifero per 10 giorni, ma ricordatevi di lasciar scaldare il barattolo per qualche secondo sotto l’acqua calda in doccia. Avendo all’interno olio di cocco, infatti, assume una consistenza burrosa se usato freddo. Se deciderete di non usarlo subito, vi consiglio di aggiungere uno o due cucchiai di zucchero che, con il passare dei giorni, potrebbe essersi sciolto.

Cosa ne pensate di questa ricetta di bellezza? Proverete a riprodurla?

Seguitemi anche sul mio blog, Instagram e Facebook!