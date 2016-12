Trovare del tempo per prendersi cura di sé è qualcosa che ogni donna dovrebbe fare, a prescindere dal suo stile di vita. Aver cura di se stesse non è importante solo per l’aspetto fisico, ma anche e soprattutto per mantenere uno stato di benessere generale: fare qualcosa per noi è il modo migliore per accrescere la consapevolezza di essere importanti e meritare il meglio, in tutti gli aspetti della vita.

Ecco 10 consigli – un mix di alimentazione, beauty e attività fisica – da inserire nella propria routine per fare la differenza:

1. Programmare i pasti. Appuntamenti regolari con il cibo ogni giorno aiutano l’organismo a mantenersi stabile e ad acquisire tutte le energie di cui si ha bisogno durante la giornata. Non saltate i pasti (specialmente la colazione) e cercate di fissarvi degli orari da rispettare.

2. Seguire una dieta varia e completa. Diversificare l’alimentazione per assicurarsi il giusto apporto di proteine, fibre e carboidrati migliora forma e salute. Non dimenticate mai frutta e verdura (di stagione) che regolano l’intestino.

3. Aiutarsi con i superfood. I superfood sono quegli alimenti talmente nutrienti da svettare su tutti gli altri: mirtilli per assicurare una scorta di fibre e antiossidanti, salmone per l’effetto anti-age e quinoa per l’apporto di ferro sono solo alcuni esempi.

4. Utilizzare integratori naturali. Esistono alcuni integratori che, essendo naturali, aiutano a rinforzare il sistema immunitario senza particolari controindicazioni. Alcuni esempi? Pappa reale, aloe vera, polline e reishi.

5. Tisane a volontà. Esistono innumerevoli varietà di tisane e ognuna apporta vari effetti benefici. Da quella al finocchio per combattere la ritenzione idrica a quella alla calendula per contrastare il raffreddore, sicuramente troverete quella adatta ai vostri bisogni.

6. Idratazione ‘in’. L’organismo per funzionare al meglio ha necessità di costante e abbondante idratazione: ricordate di bere i canonici 2 litri di acqua al giorno e, per aiutarvi, tenete sempre a portata di mano una bottiglietta d’acqua.

7. Idratazione ‘out’. Una pelle idratata vi dona un aspetto luminoso e sano. Utilizzare creme viso idratanti naturali e non oleose è un efficace trattamento di bellezza e un’ottima arma contro la secchezza dell’epidermide tipicamente invernale.

8. Mantenere i capelli morbidi e lucenti. Lo stato dei nostri capelli influisce molto sull’immagine che trasmettiamo all’esterno. Per una botta di vitalità e lucentezza, aggiungete alla vostra beauty routine un ingrediente top: i cristalli liquidi. Come quelli di Avivah, che contengono puro olio di oliva bio e burro di karatè. Basta versarne alcune gocce sul palmo della mano e massaggiare i capelli umidi, per poi distribuire bene il prodotto con il pettine.

9. Fare regolarmente attività sportiva. Una vita sedentaria è rischiosa per cuore e circolazione. Mantenetevi in salute svolgendo regolarmente attività fisica: andate in palestra, seguite corsi di fitness, di yoga… è il regalo migliore che possiate farvi!

10. Seguire discipline di crescita personale. Discipline come la meditazione o il reiki aiutano a vivere serene, allontanare lo stress e migliorare il proprio autocontrollo. Ritagliatevi anche solo 10 minuti al giorno per isolarvi dallo stress quotidiano e ritrovare il vostro equilibrio.