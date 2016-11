E’ un classico: il giorno dopo vi aspetta un appuntamento importante e la sera, puntuale come le tasse, fa capolino un brufolo sul viso che non può passare inosservato. Disgrazia!

Non disperate, però. Tra leggenda e verità anche voi avrete sentito parlare di qualche rimedio casalingo che promette di risolvere il problema in tempi record, o meglio, in una sola notte.

Ecco i più efficaci da segnare per le emergenze:

1. Succo di limone. Il succo di limone, grazie alla sua natura acida, ha la capacità di riequilibrare il ph della pelle e di seccare l’odiato brufolo. Attenzione però ad applicarlo solo nella zona circoscritta per non rischiare di ritrovarvi con una bella guancia secca e tirata!

2. Aloe vera. L’aloe vera viene consigliata come rimedio per tantissime problematiche riguardanti la pelle: anche contro l’acne fa la sua parte. Le forti proprietà antinfiammatorie di questa pianta aiutano a sfiammare la zona del foruncolo, mentre le sue proprietà antibatteriche, nel frattempo, purificano la pelle prevenendone anche la ricomparsa.

3. Aglio. L’aglio, come l’aloe, può vantare un’ottima azione antibatterica. Strofinate uno spicchio d’aglio sul brufolo più volte a distanza di qualche ora per ottenere buoni risultati. Certo l’odore non sarà dei migliori: ricordatevi di sciacquare bene il viso prima di uscire.

4. Bicarbonato di sodio. La soluzione di bicarbonato di sodio diluito con acqua è uno dei migliori rimedi per seccare il malaugurato brufolo. Passate sulla zona interessata e lasciate agire per 15/20 minuti, poi purificate con un antibatterico (ad esempio, argilla verde o l’onnipresente aloe).

5. Olio essenziale di melaleuca. Conosciuto anche come tea tree oil, questo olio essenziale è un vero portento in quanto ha eccellenti funzioni purificanti e antinfiammatorie. Applicatene un paio di gocce su un cotton fioc e passate sul brufolo. Attenzione a non abbondare e a non metterlo su altre zone o, come succede col succo di limone, vi trovereste con un’indesiderata secchezza cutanea.

La lotta al brufolo è iniziata!