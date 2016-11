Forme occhio sopracciglia

Niente dà espressione al volto come le sopracciglia, tranne, forse, gli occhi: motivo per cui trovare la giusta ‘accoppiata’ di forme può davvero far la differenza.

Esistono varie forme di occhi e sopracciglia e non tutte si supportano a vicenda nel modo giusto. Ma, se per la forma degli occhi poco si può fare (oltre a trovare il trucco adatto), le sopracciglia si prestano ad essere modellate su misura.

Lo styling delle sopracciglia è importantissimo: non si può procedere a caso, basta notare l’effetto che fa l’abbondante presenza di donne dalle sopracciglia davvero improbabili (da quelle non più spesse di uno spago a quelle che quasi coprono mezza fronte).

La regola d’oro da tenere bene a mente è non stravolgere la forma che madre natura vi ha dato, ma lavorare seguendone l’impronta.

Chi ha occhi piccoli e armoniosi trova nelle sopracciglia sottili la forma perfetta; delle sopracciglia troppo ingombranti sovrasterebbero lo sguardo spegnendolo completamente.

Occhi grandi e sognanti, invece, esigono esattamente il contrario: sopracciglia folte – ma senza esagerare – come quelle che tanto stanno spopolando sulle passerelle di mezzo mondo; portarle sottili, infatti, vi regalerebbe un aspetto vagamente memore del tanto caro ‘E.T. telefono casa’.

Anche la posizione degli occhi va tenuta in considerazione. In caso abbiate gli occhi molto ravvicinati potete allargare un po’ le sopracciglia, pinzettando a partire dal centro della fronte. Non lasciatevi comunque prendere la mano: delle sopracciglia che partono troppo lontano dal naso non valorizzano niente, sono solo strane!

Anche occhi eccessivamente distanti non amano sopracciglia troppo ravvicinate: per valorizzarli si può adottare una strategia simile.

Ultimo aspetto di cui tener conto è la profondità dell’occhio. Per occhi infossati si consiglia di mantenere le sopracciglia con un arco morbido e non troppo alto; consiglio che vale anche per gli occhi sporgenti.

Delle forme più spigolose e un arco alto, invece, sono l’ideale per chi ha la palpebra un po’ calante; vivacizzano lo sguardo ed evitano l’effetto ‘Bella Addormentata’.