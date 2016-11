Ingredienti e principi attivi per viso e corpo: guida alla scelta

Cosa è un cosmetico? E, in ambito skin care, che differenza passa tra una crema o un trattamento viso e uno corpo? A meno che non si intenda agire su cause specifiche, come discromie, acne, rosacea e particolare sensibilità per il viso, cellulite, ritenzione e sovrappeso per il corpo, spesso la funzione è unica: tonificare la pelle, rassodarla, esfoliarla periodicamente e idratarla. E solitamente, in tal caso, gli ingredienti e principi attivi presenti sono i medesimi. Vediamo quali nel dettaglio, per saperli, all’occorrenza, riconoscere.

Acido ialuronico: è una molecola prodotta dal nostro organismo e ha potere idratante e protettivo dei tessuti, poiché agisce come un gel, legando fra loro le fibre di collagene. In cosmetica è sfruttato proprio per questo suo potere di trattenere l’acqua nel derma e trova largo uso in creme e trattamenti per viso e corpo, come prodotto di sintesi o di derivazione bio-tecnologica, regalando morbidezza ed elasticità, soprattutto alle pelli mature.

Vitamine: le principali vitamine utilizzate in campo cosmetico si distinguono in due categorie: quelle liposolubili, cioè solubili in oli o grassi, come la vitamina A e la vitamina E, e quelle idrosolubili, come la vitamina C o la vitamina B3. La vitamina A agisce a livello della cute aumentando la produzione di collagene dunque la compattezza della pelle. La vitamina E è antiossidante ed efficace nei trattamenti anti-inquinamento e che combattono l’azione dei radicali liberi (in forma prevalentemente di tocoferolo), quindi nei solari, ad esempio. La vitamina C o acido ascorbico agisce come importante anti-ossidante, quindi è utilizzato per creme e trattamenti anti-age.

Alfaidrossiacidi o AHA: conosciuti anche come “acidi della frutta”, sono adatti per esfoliare la pelle e promuovere il turn over cellulare, ovvero il rinnovamento dell’epidermide attraverso l’asportazione più o meno intensa delle cellule morte dalla superficie epidermica, per renderla più uniforme e luminosa.

Acido salicilico: è un beta idrossiacido spesso utilizzato come esfoliante, levigante, schiarente e ingrediente di scrub e peeling chimici oppure di creme, lozioni, detergenti, gel per trattare la pelle impura e a tendenza acneica.

Acido glicolico: viene ricavato da fonti naturali come la frutta, la barbabietola e la canna da zucchero. Ottimo esfoliante, promuove il turn over cellulare e il conseguente incremento della produzione di collagene ed elastina. Funziona anche come anti-aging e per questo è spesso componente di creme e trattamenti anti-età.

Collagene: come l’acido ialuronico, è un componente fondamentale e naturale della pelle e dona compattezza ai tessuti. Rappresenta la struttura base dei tessuti ma con il passare degli anni tende a ridursi favorendo così la comparsa delle rughe. Presente in molti trattamenti rassodanti e tnificanti, nonché leviganti per viso e corpo.

Ceramidi: sono dei lipidi complessi presenti neli spazi intracellulari e condizionano il passaggio dell’acqua e dell’idratazione tra una cellula e l’altra e l’assorbimento cutaneo. In cosmetica sono utilizzati per ottimizzare la funzione di barriera della pelle e in alcuni casi rirpistinarla.

Elastina: è una proteina che si trova nel tessuto connettivo, sintetizzata dai fibroblasti del derma, dunque dalle cellule e ha la funzione di dare elasticità alla cute. È inserita in creme e trattamenti per la sua funzione anti-rughe ed elasticizzante.

Glicerina: è uan componente fondamentale dei grassi e pertanto è parte integrante di molti prodotti nutrienti viso e corpo, per la sua azione altamente idratante e umettante.

Bisabololo: tecnicamente è un alcol, componente importante dell’olio essenziale di camomilla, pertanto dotato di proprietà lenitive e decongestionanti. Viene inserito in creme per le pelli delicate e sensibili e per trattare le zone arrossate e fragili.

Karité: in forma di burro è compnente essenziale di cosmetici anti-age o idratanti, emollienti e protettivi, soprattutto per pelli secche e sensibili.

Squalano o squalene: pur trattandosi di un idrocarburo insaturo, presente nel sebo umano e in prodotti come l’olio di oliva, in cosmetica viene usato come ingrediente per prodotti anti-age, emollienti, idratanti e rigeneranti.

Siliconi: seppur demonizzati, hanno delle funzioni utili come rendere la pelle più fine e setosa, dato che facilitano l’assorbimento di creme e trattamenti. Fra i più comuni, il dimethicone.

Aloe: presente in creme e trattamenti per il suo potere antibatterico, antinfiammatorio, cicatrizzante ma anche emolliente, idratante e rinfrescante.

Alghe: ve ne sono infinite varietà, ma vengono sfruttate sia per i trattamenti viso che per il corpo, per rassodare e per sgonfiare ma anche come anti-età e anti-ossidante.

Argan: il frutto da cui si ricava l’olio proviene da un albero del sud del Marocco e ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antisettiche. Viene infatti inserito in prodotti viso, corpo e capelli con funzione idratante, nutriente e anti-age.

