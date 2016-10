Trend #nomakeup: gli essenziali d’autunno

Anche per questo autunno il trend bellezza impone pochi artifici. Le star ce lo insegnano a suon di selfie #nomakeup dove si mostrano senza trucco, consapevoli e fiere delle loro imperfezioni e rughe. Ma la stagione fredda non è come l’estate, la pelle ha bisogno di una maggiore idratazione soprattutto se si opta per un look acqua e sapone.

Con l’abbassamento di temperatura infatti la pelle richiede maggiore cura e protezione, in particolare le zone più esposte a vento e agenti esterni. Due gli indispensabili da avere sempre in borsa, oltre a un buon skincare da stendere sul viso mattina e sera: la crema mani e il balsamo per le labbra.

diego dalla palma milano li propone a base di Astaxantina, uno scudo potente contro i segni del tempo e i radicali liberi che svolge un’importante azione di rigenerazione e protezione dell’epidermide, fondamentale soprattutto duranti i mesi invernali. La sensazione di comfort è assicurata, non solo per chi ha la pelle iper sensibile, grazie alla formula 100% di origine naturale che coccola e protegge.

Insomma due alleati a prova anche di selfie da avere sempre con voi, per evitare labbra e mani screpolate che, se proprio dobbiamo dirla tutta, non sono belle da vedere.

Nella gallery qualche scatto delle star, da January Jones a Gwyneth Paltrow, che di bellezza senza troppi artifici ne sanno (e dimostrano) qualcosa.