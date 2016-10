Selfie in macchina? Le regole per venire bene

/ -



























La macchina per le donne non è solo un mezzo di trasporto, ma è il luogo dove ritoccare il make-up, cambiarsi, correre dall’ufficio all’aperitivo, confessarsi con la propria migliore amica e farsi l’immancabile selfie del pre-serata. Del resto, come ci insegnano le star e le milanesi doc, l’auto è il posto più tattico dopo il bagno per dare libero sfogo a duck face & Co.

Partiamo dalla macchina: deve rispettare tutte le necessità di donne multitasking e ragazze millenials sempre connesse, altamente social e dalla vita frenetica. Quindi, deve essere abbastanza grande per contenere kit di restyling per aperitivi improvvisati, borsa della palestra (metti che riesci a farci un salto), scarpe comode per guidare, caricabatteria del cellulare, bottiglietta d’acqua, ma allo stesso tempo non deve dare problemi a trovare parcheggio. Insomma, una city car come la nuova Volkswagen up, che unisce comfort, tecnologia e un design molto cool. L’app maps + more trasforma lo smartphone in un sistema di infotainment, con navigazione, impianto vivavoce, bluetooth e riconoscimento intuitivo della scrittura a mano. Per tutte quelle che durante il tragitto casa-ufficio-supermercato-aperitivo-casa hanno una relazione ossessiva con il proprio telefono. Poi si sa, la Millenial tipo vuole essere global ma con personalità. E può vestire la sua Up proprio come un outfit, scegliendo tra 13 diversi colori di carrozzeria e 3 tinte a contrasto per il tetto e 8 diversi dash pad per gli interni.

Il selfie perfetto: la prima regola del selfie perfetto è la macchina in cui viene scattato. Adesso, quindi, passiamo alle 7 regole beauty fondamentali per una foto degna di Instagram.

1 - Tenere il cellulare leggermente sopra la testa in modo tale che il viso risulti più snello.

2 - Sfruttare la luce naturale del giorno per far risaltare in modo naturale il colore degli occhi e avere un effetto lisciante ottico sulla pelle.

3 - Scegliere il profilo migliore. A meno che non siate proprio delle bellone, il selfie frontale non rende giustizia, meglio girare la faccia di tre quarti.

4 - Lo smartphone deve essere posizionato di 45 gradi rispetto a voi.

5 - No alla luce artificiale della macchina che mette in risalto occhiaie e imperfezioni e ingrandisce il naso.

6 - Inclinate il viso un po’ in avanti per farlo sembrare più allungato.

7 - Lasciate i capelli voluminosi e poco strutturati. L’effetto bombshell è assicurato.