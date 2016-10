Treccia: indossala come una celebrità

Lasciare i capelli sciolti o raccoglierli in uno chignon è qualcosa che la maggior parte di noi sceglie di fare quando si va al lavoro, si esce con gli amici, ma anche per una cerimonia. Eppure ci sono così tante acconciature da sperimentare per valorizzare il nostro viso e il nostro look!

Tra le acconciature più d’effetto e facili da realizzare c’è la treccia a corona. Non solo perché è molto particolare, ma anche perché può essere utilizzata come base per poi ottenere acconciature diverse. Potete lasciare il resto dei capelli sciolti o raccoglierli in uno chignon. Il risultato è un’acconciatura romantica che esiste da sempre senza mai perdere il suo fascino.

La treccia a corona si presta ad essere realizzata sia con capelli lisci che con capelli mossi e ricci. A seconda del look a cui la abbinerete, vi regalerà un’allure bohémien, oppure un’aria di austera eleganza.

Oggi vediamo come porta la treccia a corona Toni Spaziano, una celebrità che ha scelto questa acconciatura per diversi eventi da red carpet. La nostra Hollywood insider Kimberly Jesika l’ha intervistata per noi.

Copia il look di Toni Spaziano in pochi semplici mosse: pettina i capelli in modo che siano ben districati e senza nodi. Se hai i capelli lunghi puoi creare una treccia da un lato del capo e poi fissarla ad un paio di cm dall’attaccatura dei capelli creando una corona. Puoi fare una treccia spessa, oppure più trecce sottili. Se hai i capelli di lunghezza media, per realizzare una treccia a corona dovrai procedere da un lato del capo ed intrecciare i capelli procedendo in direzione opposta.

Che ne pensate amiche? Ogni tanto vi piace sperimentare acconciature diverse per cambiare look a seconda dell’occasione?

A presto! Valeria Coco et La vie en rose moda & beauty