Che seccatura, la pelle secca! Tira al tatto, è piuttosto ruvida e ci fa sembrare persino più ‘agée’. Non solo: oltre al disagio estetico, la pelle secca è connessa a una serie di problematiche non indifferenti, come rossori, desquamazioni e sensazione di prurito.

Ecco 10 suggerimenti per la cura della pelle secca:

1. Detergete con prodotti adeguati. La prima cosa da fare in caso di pelle secca è detergerla e idratarla regolarmente. Attenzione a usare prodotti delicati e naturali, onde evitare irritazioni.

2. Lavate il viso con acqua tiepida. L’acqua troppo calda danneggia la pelle e la priva delle sue naturali barriere che trattengono l’umidità e la rendono più vellutata al tatto.

3. Date una passata di… latte. Un rimedio casalingo: il latte ha forti proprietà antinfiammatorie e lenitive e ha inoltre il pregio di esfoliare delicatamente la pelle.

4. Sì agli umidificatori. In inverno, i riscaldamenti asciugano l’umidità e il risultato è una secchezza ancora maggiore del derma. Prendete l’abitudine di usare umidificatori, soprattutto in camera da letto.

5. Utilizzate cosmetici umettanti. Gli umettanti prevengono l’evaporazione della superficie con cui vengono a contatto, salvaguardandola quindi dalla secchezza. Puntate su prodotti che svolgano questa funzione.

6. Oli naturali a go go. Gli oli sono tra i rimedi più antichi per la pelle secca e ancora oggi la loro efficacia è insuperabile, poiché nutrono la pelle in profondità. Via libera ad argan e affini!

7. Non dimenticate di bere durante la giornata. I proverbiali due litri di acqua al giorno ce li sentiamo proporre come panacea per ogni male… Beh, anche per idratare la pelle secca bisogna partire dall’interno.

8. Non sottovalutate lo scrub naturale. Una volta alla settimana prendete l’abitudine di esfoliare delicatamente la pelle optando per uno scrub con i microgranuli, molto delicato.

9. Proteggetevi dal sole. Sole e pelle secca non vanno d’accordo, è risaputo, ma è sempre bene ricordarlo. Non esponetevi troppo a lungo e sul viso optate per un spf 50.

10. Mangiate sano. Non solo per la cura della pelle, ma per la cura della vostra salute. Inserite una buona dose di frutta nella routine alimentare: la pelle tornerà a essere luminosa e sana!