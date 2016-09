Calze spray: gambe perfette anche in autunno

/ -





















Durante l’estate, non c’è niente di meglio che sfoggiare i propri abiti con gambe perfette, grazie alla favolosa tintarella. Ma come ottenere lo stesso risultato anche nelle stagioni più fredde, evitando dannose lampade? No, non stiamo parlando dello spray abbronzante che spesso regala un look molto “fake“. Di cosa di tratta allora? Delle calze spray, un prodotto super innovativo che diventerà un vero e proprio must have all’interno dei vostri beauty case. Ecco tutto quello che c’è da sapere del prodotto dell’autunno!

Quando il colorito estivo abbandona le nostre gambe, è molto facile notare ogni singola imperfezione: dalle vene ai capillari fini ai piccoli paletti che iniziano a ricrescere e ancora ai follicoli irritati per colpa della depilazione. Tutti questi sono i motivi che la maggior parte delle volte ci fanno rinunciare ad indossare gonne o vestiti.

Ma non bisogna assolutamente disperare: in nostro aiuto arrivano alcuni prodotti appositi per gambe che ci regaleranno una pelle perfetta mascherando tutti quegli odiosi difetti senza dover costringere le nostre gambe in calze più o meno leggere.

In nostro soccorso arrivano le calze spray. Si, avete capito bene! Si tratta di un vero e proprio spray in grado di migliorare la texture della pelle, rendendola più compatta e omogenea e riempiendo piccoli buchetti, correggendo piccole macchie, brufoletti, vene e tutte le più comuni imperfezioni.

Come utilizzarlo? Applicatelo a 20 cm dalla pelle pulita e asciutta. L’effetto è garantito per tutto il giorno, l’importante è aspettare giusto 3 minuti prima di vestirsi. Si rimuove poi con acqua e sapone.

A quali brand affidarsi? Ormai in commercio ne possiamo trovare tantissimi e per tutti i budget ma senza dubbio uno dei più amati è il fondotinta spray Airflash di Dior perfetto non solo per il viso ma anche per gambe oppure lo Spray on tight firmato Diego Dalla Palma.