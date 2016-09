20 prodotti per il cambio di stagione

/ -









































Nel post vacanze estive non solo l’umore non è dei migliori. Anche i capelli, sfibrati dal sole, opachi e secchi, la pelle che sta perdendo la tintarella e si prepara la rinnovo cellulare e le unghie, stressate e indebolite da applicazioni continue di smalto, hanno bisogno di una remise en forme.

Non implica una dieta, solo i prodotti giusti per dissetare l’epiderma. Ecco perché scrub, creme fondenti, maschere ultra idratanti, interventi sos e detox dovranno essere le priorità nel vostro beautycase, in attesa dell’ufficiale cambio di stagione il prossimo 21 settembre.

Nella gallery le ultime novità, dai tricks Made in Korea ai super concentrati di idratazione.