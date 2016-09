Olio, più benefici se applicato con il whisking

Con la tecnica del whisking i prodotti di skincare si mischiano per potenziarne i benefici. E l’olio è uno dei prodotti che meglio si presta per esperimenti di bellezza ad alto tasso di idratazione.

I risultati sono ancora più amplificati se usate l’olio per viso, corpo e capelli The body dreamer 10 in 1 di diego dalla palma che al suo interno contiene 9 oli diversi di origine naturale: olio di passiflora addolcente e idratante, olio di argan elasticizzante e anti-smagliature, olio di açai anti età e vitaminizzante, olio di babassu nutriente e lenitivo, olio di cumino nero tonificante e setificante, olio di mandorle dolci anti smagliature e ammorbidente delle cicatrici, olio di schiuma di prato idratante e riparatore, olio di karité, nutriente e ristrutturante e olio di riso protettore ed idratante.

Quindi, fate finta di essere in cucina e mettete le mani in pasta con qualche mix fai-da-te a base di olio.

Per preparare lo scrub: utilizzate l’olio per creare uno scrub fatto in casa, aggiungete dello zucchero di canna o del sale e qualche goccia di limone.

Plus d’idratazione per i capelli: unite l’olio al balsamo, lasciate in posa il mix per 5 minuti sul capello umido e poi risciacquate. Avrete una chioma molto più brillante e setosa.

Sul corpo: mixatelo alla vostra body lotion. Dopo un mese di sole e vento, la pelle è stressata e ha bisogno di essere costantemente idratata. E anche la tintarella dura più a lungo.

Maschera per il viso + olio: aggiungete qualche goccia d’olio alla maschera per combattere a fondo la pelle secca.