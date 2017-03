Come rimodellare il corpo con la criolipolisi e la laserlipolisi

Diamo il benvenuto alla primavera dando il là alle danze della remise en forme. Questo è il periodo ideale per iniziare trattamenti ad hoc che necessitano settimane prima di dare i risultati sperati e che sono nemici dell’esposizione al sole. Per arrivare preparate all’estate, la chirurgia estetica viene in aiuto anche con approcci soft. Come la criolipolisi (da non confondere con a crioterapia) e la laserlipolisi. Entrambe rimodellano la silhouette sciogliendo gli accumuli di grasso in modo permanente. Quindi, l’anno prossimo se non vi abbuffate per tutto l’inverno, partirete avantaggiate!

La criolipolisi è un trattamento di medicina estetica che permette di ridurre il tessuto adiposo grazie all’uso di una speciale apparecchiatura dotata di un applicatore che aspira le diposità attraverso un delicato vacuum tra due pannelli refrigeranti che raffreddano il cuscinetto di grasso a 3-4 °C. Secondo alcuni studi, infatti, le cellule adipose reagiscono in modo più sensibile al freddo. Un trattamento dura 60 minuti e sono necessarie 2-3 sedute a distanza di un mese per ogni area di trattamento. Il dottor Sergio Noviello, medico e chirurgo estetico, direttore sanitario di Milano Estetica, ha messo a punto un innovativo protocollo killer della cellulite e del grasso localizzato. Si chiama Cellutrix ed è una combinazione di 4 trattamenti iniettivo-intradermico con acido ialuronico, attivatori lipolitici, polifenoli, antiossidanti, vitamine e flavonoidi, abbinato a 4 sedute di criolipolisi. Questo raffreddamento controllato permette di eliminare le cellule adipose senza intaccare i tessuti circostanti.

La laserlipolisi è, invece, più di un trattamento di medicina estetica ma meno di una liposuzione vera e propria. Diciamo che è una sua valida alternativa, adatta soprattutto alle donne più giovani, che vogliono migliorare il loro corpo ma non necessitano di soluzioni invasive. La laserlisi, infatti, funziona molto bene su accumuli di grasso non eccessivi e ben localizzati. «Si tratta di una tecnica ambulatoriale in grado di eliminare il grasso superfluo dei fianchi o della regione sotto scapolare mediante l’utilizzo di energia laser – spiega Sergio Noviello – si esegue in anestesia locale con una fibra ottica del diametro di un terzo di millimetro, questa è introdotta nel cuscinetto adiposo con uno speciale ago. La fibra ottica è collegata a un laser Neodimio-YAG che lisa le cellule adipose. Dopodiché si estrae la fibra ottica e s’inserisce una piccola guida di teflon che permette la fuoriuscita del grasso emulsionato ma senza alcuna aspirazione, caratteristica che differenzia questo trattamento dalla liposuzione tradizionale. Questo laser ha il grosso vantaggio di chiudere immediatamente i vasi che colpisce, quindi non si ha perdita di sangue e gli ematomi sono ridotti al minimo». I primi risultati, ovvero l’attenuazione dele culotte de cheval per esempio, si vedono dopo almeno quattro settimane, mentre il processo di riassorbimento del grasso si può dire concluso dopo almeno tre mesi.