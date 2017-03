Luce pulsata: la mia esperienza con tre apparecchi diversi

Andare incontro alla bella stagione ci fa pensare alle lunghe giornate di sole, alle camminate all’aria aperta e alle gite al lago o al mare. E, così, arriva anche il momento di lasciare nell’armadio strati e strati di vestiti per sfoggiare le nostre gambe e le nostre braccia. Ed ecco che ritorna l’incubo di ogni primavera-estate: la depilazione! Se durante l’inverno siamo riuscite a rimandare questo momento, ora non abbiamo più scuse.

C’è chi preferisce la classica ceretta, chi il rasoio, la crema o altre tecniche più ricercate come il filo orientale e la cera araba. Tuttavia, queste tecniche, in un modo o nell’altro, ci rendono schiave della depilazione. La ceretta ci costringe ad aspettare la ricrescita dei peli, e per un paio di settimane non possiamo usare pantaloncini o gonne, invece con il rasoio e la crema siamo libere di mostrare le gambe tutti i giorni, ma allo stesso tempo siamo schiave di una depilazione quotidiana. Ecco quindi che emergono le nuove tecniche di epilazione, quali il laser e la luce pulsata. Oggi voglio parlarvi della mia esperienza con quest’ultima.

La fotoepilazione tramite luce pulsata è una delle tecniche più innovative del mercato, e promette di eliminare o almeno ridurre i peli superflui, colpendo direttamente il bulbo pilifero scuro. Per questo motivo, la luce pulsata funziona maggiormente con i peli scuri, e invece non è efficace con i peli biondi o bianchi. Per ottenere dei buoni risultati bisogna sottoporsi a diverse sedute, circa ogni 28 giorni, ma il numero dei trattamenti necessari per l’eliminazione del pelo è molto soggettivo. Le sedute possono essere effettuata a casa, tramite apparecchi domestici, o presso un centro estetico specializzato. In ogni caso, sarà necessario radersi qualche giorno prima del trattamento, poiché la pelle deve presentare peli molto corti affinché il macchinario riesca a colpire con maggior precisione il bulbo pilifero ed essere efficace.

Durante questi anni, ho avuto diverse esperienze con la luce pulsata e ho provato tre apparecchi diversi. Inizialmente, ho voluto provare la luce pulsata casalinga, acquistando il dispositivo Imetec Bellissima Silk’n Sensepil da 65.000 impulsi. Successivamente ho deciso di rivolgermi ad un centro specializzato low cost, ovvero la famosissima catena NoMasVello. E, infine, ho provato il trattamento di luce pulsata dalla mia estetista di fiducia, che usa i macchinari 2G Beauty Communications. Ho trovato dei vantaggi e degli svantaggi in ognuno di questi macchinari, così ho deciso di raccontarvi la mia esperienza con la luce pulsata in questo video:

Voi l’avete provata? Raccontami la tua esperienza e vieni a trovarmi anche su Instagram!

Rossella