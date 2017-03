Dieta, yoga e cure per capelli: i risultati che puoi ottenere a breve e a lungo termine

È vero: quando si decide di intraprendere un trattamento specifico, un’attività fisica o anche solo una piccola sfida con se stesse sono l’impegno e la costanza nel tempo a premiare. Ma chi l’ha detto che “ci vogliono mesi” sempre e comunque per ottenere dei risultati visibili?

Esistono benefici che possono manifestarsi fin da subito. È il caso di chi ha appena iniziato una dieta alimentare per depurarsi, un training di yoga per ritrovare tono ed equilibrio, un trattamento che contrasti l’assottigliamento e la caduta dei capelli. Ecco, allora, quali risultati a breve e lungo termine ci si può aspettare in ciascuno di questi casi.

DIETA DEPURATIVA

Risultati a lungo termine

Per depurare l’organismo, l’ideale è seguire un programma alimentare detossinante graduale, al termine del quale il corpo risulterà depurato a fondo dalle tossine e avrà ritrovato energia e vitalità. Il manuale Detox di Christopher Vasey può rappresentare un ottimo alleato, in questo senso. Concepito sotto forma di diario e corredato di tabelle, indicazioni pratiche, questionari e promemoria, propone un programma della durata di quattro settimane e contiene anche suggerimenti fitoterapici per sfruttare il potere detossinante delle piante.

Risultati a breve termine

Bastano anche solo tre o quattro giorni dall’adozione del nuovo programma alimentare per sentirsi (e vedersi!) subito più sgonfie. Immediato anche il riscontro di una migliore condizione di benessere generale.

YOGA

Risultati a lungo termine

Alla prima lezione potrebbe essere difficile allungarsi fino a raggiungere le dita dei piedi, figuriamoci inarcare tutta la schiena! Ma continuando con un allenamento graduale e costante per alcuni mesi, pose apparentemente impossibili diventeranno possibili grazie all’aumento di flessibilità e al rafforzamento dei muscoli. Col tempo, lo Yoga interviene efficacemente anche per risolvere le cattive abitudini posturali e prevenire disturbi articolari su schiena, collo e altri muscoli del corpo. Uno studio ha dimostrato anche come una pratica yoga costante aiuti a combattere la depressione, portando a un aumento significativo dei livelli di serotonina e a una diminuzione dei livelli di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress.

Risultati a breve termine.

Gli esercizi di rilassamento dello Yoga sono un toccasana express per la circolazione, soprattutto di mani e piedi: le cellule ottengono più ossigeno e pertanto funzionano meglio. Praticare esercizi di Yoga rallenta, inoltre, ha un immediato effetto rasserenante e antistress, infonde relax e concilia il sonno.

TRATTAMENTO ANTI-CADUTA

Risultati a lungo termine

In genere, per ottenere effetti ben visibili e ritrovarsi con una chioma adeguatamente rinfoltita, è necessario sottoporsi a trattamenti anti-caduta per almeno tre mesi. La durata della cura serve per far sì che i principi attivi agiscano in profondità sulla struttura capillare. Inoltre, il massaggio terapeutico necessario per l’applicazione del trattamento (affinché penetri bene nella cute) stimola sempre più efficacemente il microcircolo.

Risultati a breve termine

Vi sono casi in cui è possibile avere i primi effetti visibili sulla chioma già a distanza di qualche giorno. Come, ad esempio, con il nuovo sistema anti-caduta Invati di Aveda: la struttura capillare risultata immediatamente più corposa, i capelli acquistano più volume e anche al tatto la capigliatura appare decisamente più morbida e consistente. Il tutto, dopo soltanto una settimana dall’inizio del trattamento, grazie all’azione di una miscela di erbe ayurvediche, tra cui Ginseng, Amla e soprattutto Curcuma. Provare per credere!