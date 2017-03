Fitness anticellulite

Immaginate di poter allenare i vostri adipociti, ovvero le cellule di grasso localizzate nei punti critici che causano i cuscinetti e la cellulite. Per prepararsi all’estate 2017, il fitness non si pratica solo in palestra o all’aria aperta, l’ultima tendenza è infatti il “fitness cosmetico”. Ovvero l’applicazione di trattamenti mirati che attaccano la buccia d’arancia grazie a degli attivi che mimano l’azione dell’esercizio fisico aerobico e migliorano la microcircolazione.

Tutto sta nel colpire gli adipociti che, quando raggiungono il livello di stoccaggio massimo, si ingrandiscono e si moltiplicano causando danni al microcircolo e quindi provocando ritenzione idrica e pelle a buccia d’arancia.

In realtà non esiste una sola tipologia di adipociti. I laboratori Clarins ne ha hanno individuati altri due: l’adipocita che brucia, ovvero quello che in assenza del giusto equilibrio tra calorie assunte ed energia consumata stocca i grassi invece di rilasciarli per il buon funzionamento del metabolismo, e l’adipocita che produce le fibre, cioè accumula fibre e collagene attorno al tessuto adiposo causando l’irrigidimento della pelle. Un modo efficace per combattere la cellulite, è proprio quello di agire sulla fascia, il tessuto connettivo che avvolge le cellule di grasso e che, se fibrosa, è all’origine degli inestetismi della pelle.

Fitness cosmetico è sinonimo anche di trattamenti che potenziano i benefici del workout. Perché allenarsi significa anche prendersi cura della propria pelle. Biotherm, per esempio, ha lanciato la linea Skin Fitness, formulata con attivi che forniscono alla pelle l’intensità di idratazione, detersione e recupero di cui ha bisogno durante l’esercizio fisico. Nella gallery tutte le creme anticellulite più efficaci.