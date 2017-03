Epilazione laser o luce pulsata? Pro e contro

Hai deciso di darci un taglio, la ceretta è dolorosa e, con il rasoio i tuoi peli assomigliano alla barba del tuo fidanzato, dico bene? Inoltre le irritazioni sono all’ordine del giorno e il tuo tempo libero è davvero poco. Il rimedio definitivo? Senz’altro la depilazione definitiva, oggi ti do qualche consiglio utile per scegliere quella giusta per te.

Epilazione laser o luce pulsata? Si tratta dei due metodi di epilazione più diffusi. Ognuno presenta pro e contro ed oggi, dopo averli testati entrambi, ti dico tutto quello che devi sapere.

Iniziamo dalla depilazione laser, la prima che ho provato. Io l’ho testata sulle gambe. Si tratta di una sorta di “pistola” che, con un laser continuo, viene passata sulle gambe. Il dolore è quasi inesistente, c’è solo un leggero fastidio, simile a quando “prendi la scossa” (per esempio toccando un’altra persona). Le sedute variano in base al pelo, in genere sono circa 10/12 con un intervallo di circa 30/40 giorni. Il lato negativo? Durante il trattamento non potrete toccare i peli quindi, tra una seduta e l’altra, dovrai abituarti a somigliare ad uno scimpanzè. Qui trovi tutto sulla depilazione laser e la mia esperienza.

La depilazione a luce pulsata è stata la mia seconda scelta. Io l’ho testa su inguine e ascelle, le zone più sensibili. Anche in questo caso si ricorre all’uso di una pistola che, a differenza del laser, spara getti di luce sulle zone interessate. Il dolore in questo caso è fortissimo, lo devo ammettere. Ho 13 tatuaggi in quasi tutto il corpo e non ho mai provato così tanto dolore, sopratutto nella zona dell’inguine. Si tratta, tuttavia, di un dolore sopportabile, ogni “getto di luce” dura qualche millesimo di secondo. Le sedute variano in base al pelo e vanno dalle 7 alle 10 per zona. Il lato positivo, rispetto al laser, è che i risultati sono molto, molto più veloci (già dalla prima seduta) e, tra una seduta e l’altra, potrai depilare la zona con un rasoio. Qui trovi tutto sulla depilazione con la luce pulsata e la mia esperienza.

Che ne dici? Hai altre domande? Scrivimi sulla mia pagina facebook.

Alla prossima!