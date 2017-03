La cellulite è l’incubo di molte donne e, se pur di non averla sareste disposte a qualsiasi cosa, certo non esiterete a dedicarvi un po’ del vostro tempo per un massaggio anticellulite fai da te. Il massaggio, insieme ad alcuni piccoli accorgimenti e ad uno stile di vita più sano, può essere, infatti, un valido aiuto per prevenire e combattere la tanto odiata buccia d’arancia. Da praticare su gambe e glutei, i punti dove si accumula l’inestetismo, è facile da eseguire ed ha anche il beneficio di essere a costo quasi zero. Quello che serve è una lozione per massaggi.

Primi passi

L’automassaggio va effettuato tre volte a settimana, per almeno venti minuti. La prima cosa da fare è procurarsi una lozione per massaggi. Una buona soluzione è usare un olio base al quale aggiungere qualche goccia di olio essenziale. Quelli consigliati contro la cellulite sono l’olio di ginepro, di limone, di pompelmo, di geranio, di rosmarino e di cipresso. Il massaggio si esegue sempre con movimenti che vanno dal basso verso l’alto, per favorire il ritorno venoso, e affinché sia più efficace dovrebbe essere fatto dopo la doccia, quando la pelle è più sensibile.

Il massaggio alle gambe

La posizione ideale è da sedute oppure sdraiate con le gambe leggermente sollevate. Versate un po’ della lozione sulle mani e spalmatela sulla gamba, partendo dalla caviglia fino all’inguine. Cominciate a massaggiare il piede con dei movimenti circolari, prima sulla pianta e poi sul dorso. Ora immaginate di dover indossare una calza e riproducete lo stesso movimento, massaggiando tutta la gamba, dal basso verso l’alto, con una pressione ogni volta maggiore. Concentratevi poi sul polpaccio. Tenendo i pollici sulla tibia e le altre dita sul muscolo, cominciate a stimolarlo prima con dei movimenti ascendenti e poi con dei pizzicotti. Per finire, con le mani aperte accarezzate tutto il polpaccio. Passate alla zona femorale, all’interno e all’esterno coscia ed eseguite gli stessi passaggi. Concludete massaggiando di nuovo tutta la gamba e passate all’altra.

Il massaggio ai glutei

Il massaggio anticellulite va ripetuto otto volte per gluteo per circa 20 minuti. Mettetevi in ginocchio, spalmate la lozione e iniziate a fare dei movimenti circolari. Prendete poi la parte bassa del gluteo e muovetela su e giù. Cambiate posizione, mettete un piedi in avanti e massaggiate il gluteo prima con dei pizzicotti e poi con dei movimenti più intensi. Ripetete lo stesso trattamento con l’altro gluteo.