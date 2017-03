Sette vantaggi psicofisici del ricavarsi un’ora al giorno tutta per sé

Le priorità femminili sono cambiate. Una porzione sempre più considerevole di donne considera oggi il tempo personale una risorsa ambita e irrinunciabile, ritenendo ideale una suddivisione del tempo che prevede un 50% destinato al lavoro, un 20% alla famiglia e un 30% a se stesse (Fonte: WIN, Women’s International Networking).

Indipendentemente dall’età, dagli impegni quotidiani e dallo stile di vita, quello che si dà ormai per scontato è infatti il beneficio legato alla cura di sé e del proprio benessere. Rinunciarvi è sbagliato, controproducente sotto vari punti di vista, e se proprio pensate di “non avere abbastanza tempo”, ecco sette benefici psicofisici che potrete conseguire, semplicemente ritagliandovi un’ora al giorno (e non necessariamente consecutiva!) da dedicare soltanto a voi stesse.

10 MINUTI PER FARE MICROSTRETCHING

Al mattino, appena sveglie, invece di alzarvi subito soffermatevi a letto ancora per un po’ ed eseguite alcuni esercizi di allungamento per migliorare l’elasticità e acquistare flessibilità e controllo muscolare. Aiuterà il corpo ad affrontare con il giusto vigore la giornata.

10 MINUTI PER MEDITARE

Alcuni studi hanno dimostrato che la pratica regolare dello yoga e della meditazione trascendentale migliora la coordinazione, i tempi di reazione, la memoria e persino il Quoziente Intellettivo. Le persone che meditano dimostrano inoltre una migliore capacità di risolvere problemi e di acquisire e richiamare le informazioni, probabilmente perché sono meno distratte dai loro pensieri e mantengono la mente più lucida e ricettiva.

5 MINUTI PER LA BEAUTY ROUTINE

Ebbene sì: cinque minuti possono bastare per concedervi un rituale di bellezza veloce, completo ed efficace! In altre parole: prendetevi tempo per fermare il tempo, e fate della pulizia del viso un caposaldo del vostro stile di vita per il mantenimento della vostra bellezza!

Volete essere certe di puntare su prodotti giusti per la beauty routine quotidiana?

10 MINUTI PER UN’ALIMENTAZIONE SANA

È il tempo che occorre per prepararvi un Superfood Berry Smoothie! Mixa frutta fresca e frutta secca puntando sugli alimenti più energizzanti, tonicizzanti e antiossidanti, senza dimenticare un pizzico di azione detox. Ingredienti: 6-10 mandorle, un cucchiaino di polvere maca, 2-4 cucchiai di bacche di Goji, 3 banane, 2 datteri snocciolati e 2 tazze di frutti di bosco. Si mescola il tutto nel frullatore e si beve subito o nell’arco della giornata: sarà un’autentica “bomba di energia”! Per darsi una carica extra in una mattina speciale o prepararsi al meglio alla Primavera.

5 MINUTI PER FARE AROMATERAPIA

I benefici degli oli essenziali a livello psicofisico sono ampiamente riconosciuti. Potete utilizzare questo trattamento naturale per pochi minuti al giorno con l’obiettivo di alleviare, ad esempio, lo stress o l’insonnia (olio essenziale di basilico, lavanda o camomilla), per calmare la mente (olio di legno di sandalo) oppure per avere un effetto energizzante (olio essenziale di timo o limone).

15 MINUTI PER LA MUSICA

Ascoltare musica, cantare, suonare uno strumento. Non solo un momento di svago che ricarica l’umore, ma anche una potenziale terapia naturale contro le rughe d’espressione! Pare infatti che le donne con le fronti più belle, lisce e con poche rughe lineari (quelle d’espressione, legate in genere a stati d’animo, lati del carattere ed esperienze vissute) siano proprio le cantanti liriche. Succede perché, grazie al canto e alla musica, queste artiste sono in grado di scaricare più facilmente di tanti altri le loro tensioni. Provate anche voi!

5 MINUTI PER UN AUTOMASSAGGIO PLANTARE

Con la riflessologia plantare “fai da te” a ricevere benefici non saranno soltanto i vostri arti, ma anche il sistema immunitario, la concentrazione e l’umore! Sedetevi comodamente e dopo aver cosparso le mani con un olio apposito (sesamo o jojoba), massaggiate l’intera arcata plantare, dall’alto al basso, iniziando dalle dita e arrivando al tallone. Importante anche la manipolazione di ogni singolo dito: con delicatezza “stiracchiate” con i pollici, dalla base alla punta. La sensazione di sollievo finale vi stupirà!