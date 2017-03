Viaggio a Dubai: cosa mettere nel beauty case

Temperature altissime, cielo sempre azzurro, smog, mare, vento, deserto. Colori intensi e sapori forti. Donne vestite di nero e con il capo coperto, e donne super occidentali. Tradizione e modernità. Fatta anche di specchi, vetri e metallo dei grattacieli infiniti. Eccoci a Dubai, è la città capitale di uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi. A sud del Golfo Persico nella Penisola Araba, ha la più grande popolazione ed è il secondo più grande emirato per area dopo Abu Dhabi.

Dubai è la città dove tutto è possibile. Nata dal nulla, in meno di 40 anni da piccolo villaggio di pescatori è diventata una delle potenze economiche mondiali, come New York, Londra o Tokyo. A Dubai tutto è possibile: sciare in pieno deserto in un centro commerciale o giocare a golf 24 ore su 24, ammirare dalla terrazza panoramica più alta del mondo le isole artificiali a forma di palma, mangiare qualsiasi cibo proveniente da tutto il mondo.

Hotel di lusso, grattacieli avveniristici, strade a sette corsie e tantissimi luoghi, edifici e palazzi che sembrano usciti da un film di fantascienza.

Ma c’è anche la Dubai classica, quella delle moschee, del souk delle spezie, dell’oro, quella del Creek, il fiume che una volta era l’anima della città e che oggi si attraversa ancora a bordo delle Abra, le classiche imbarcazioni del luogo.

Una mescolanza di culture unica al mondo, dove le tradizioni si fondono con il presente, dove l’impossibile diventa possibile. Anche di notte: tra discoteche, locali dove la musica suona dal vivo, terrazze romantiche e avvenieristiche, sotto le stelle, sotto la luna.

Eppure la nightlife ha una vivacità spiccatamente europea: ad Abu Dhabi ci si diverte fino a notte fonda. Tra ristoranti lounge, roof bar e beach club, popolati anche dai giovani del posto”.

E aggiungono anche che: “Nonostante il legame con la sua antica tradizione e cultura, Dubai è un centro mondano e modaiolo che di notte si colora di luci e di giovani con la voglia di divertirsi. A Dubai bisogna essere sempre pronti e perfetti”.

