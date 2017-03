Parti per Singapore? Ecco cosa mettere nel beauty case

Singapore è una città-stato costituita da un’isola principale ed altre minori. Situata all’estremità meridionale della penisola di Malacca, è separata dalla Malaysia da uno stretto braccio di mare.

La posizione strategica all’imboccatura dello stretto di Malacca ha reso Singapore uno dei principali centri commerciali dell’Asia; un piccolo territorio con la maggiore densità abitativa del Pianeta. A Singapore tutto funziona come un orologio, le strade sono pulite, il traffico ordinato, la polizia inflessibile con chi sporca o fa caos. Una Svizzera asiatica, luminosa e super moderna.

Meta turistica, oltre che finanziaria, ha diversi poli di attrazione. Come Old Times, la parte più antica, voluta dal fondatore di Singapore, sir Stamford Raffles, che acquistò nel 1819 il territorio dal sultano di Johore e fece progettare e costruire a nord la città degli affari, rigorosamente inglese. Gli edifici sono tutti in stile vittoriano e palladiano.

C’è poi il quartiere di Chinatown è il cuore della Singapore culturale ed è pieno di ristoranti e negozi. Arab Street è famosa per i negozi di stoffe batik, per i cesti di paglia e l’oreficeria artigianale.

E ancora Little India, colorata e profuma di spezie: il mercato principale si chiama Zhujiao Centre. Orchard Road è la strada dei grandi alberghi e degli shopping centre.

Le Sister’s Island sono ottime per i subacquei, grazie al loro reef corallino. Mentre la Butik Timah Nature Reserve è l’area più vasta dove sopravviva la foresta pluviale.

Ma, in partenza per Singapore, cosa mettere nel beauty case?

Ce lo raccontano le protagoniste di DonnAvventura, il programma televisivo dedicato al

reportage di viaggio di giovani esploratrici e che comprende anche un diario di bellezza.

“Singapore è una città futuristica e multiculturale, vivace e dinamica, che è al passo con i tempi e, anzi, è riuscita a superare i propri limiti puntando sulle proprie risorse, diventando un luogo cool e di tendenza, ma soprattutto un perfetto esempio di auto-sostenibilità”.

“Singapore è una città-Stato situata nel sud-est asiatico, dal clima prettamente tropicale, e per raggiungerla ci vogliono all’incirca dodici ore di aereo, sempre se si è fortunati e il volo è diretto. Il jet lag e le molte ore di aereo minacciano gonfiori, occhiaie, pelle stanca e visibilmente spenta. In questo senso, la linea Bio-Performance di Shiseido permette di ottenere una pelle idratata e luminosa anche in queste situazioni, concentrando la propria forza nei capillari: la corretta microcircolazione cutanea è, infatti, fondamentale per evitare discromie, perdita di elasticità e aspetto spento. Per questo la crema e il contorno occhi Glow Revival agiscono ristrutturando i capillari, in modo da risvegliare la luminosità di una pelle giovane”.

“L’applicazione del contorno occhi Glow Revival è ideale prima di andare a dormire, come ultimo gesto della propria routine di bellezza quotidiana: un vero concentrato di energia per lo sguardo affaticato dopo ore di lavoro. Crema e contorno occhi: una combo perfetta, insomma, contro jet leg e stress da viaggio! Il trucco in più: per far fronte all’elevata umidità di un paese tropicale come Singapore, provate a tenere a portata di mano, nel marsupio o nello zaino, il piccolo Quick Fix Mist della linea Ibuki. È magico perché è pratico, leggero e nebulizzato a pochi centimetri dal viso, rigenera completamente l’incarnato, rendendolo visibilmente più luminoso, riposato, in modo da essere subito fresche e pronte per affrontare nuove sfide!”