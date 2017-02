Come tonificare la pelle del corpo

Una delle conseguenze più fastidiose che lo scorrere del tempo porta con sé è la flaccidità della pelle. Invecchiando, i nostri tessuti perdono di elasticità: un fenomeno che può essere dovuto, oltre che al passare degli anni, anche a una perdita di peso repentina. In generale, il processo di decadimento della pelle è inarrestabile, visto che va di pari passo con l’invecchiamento. Esistono, però, varie contromisure che possono esserci utili per rallentarlo notevolmente. Ecco allora come tonificare la pelle e renderla morbida e liscia.

1. Idratare dentro e fuori. La pelle, per essere tonica, deve essere anche elastica: per mantenere questa condizione, è necessario che sia perfettamente idratata. Utilizzate quindi le giuste creme corpo per assicurarvi che non diventi troppo secca e ricordate di bere acqua in abbondanza.

2. Curare l’alimentazione. Una corretta alimentazione è importantissima per avere una pelle luminosa e tonica. Sono consigliati, in particolare, i cibi antiossidanti (come i frutti di bosco o i kiwi) e quelli contenenti omega-3 (come il pesce): tali alimenti mantengono la pelle giovane e ne proteggono le membrane, rallentando così il processo di decadimento.

3. Integrare le vitamine giuste. Le migliori vitamine per tonificare la pelle sono la vitamina C e la vitamina E. Entrambe sono antiossidanti e, mentre la prima aiuta la produzione di collagene (proteina indispensabile per l’elasticità della pelle), la seconda aiuta a mantenere più a lungo l’idratazione. Se non riuscite ad assumerne abbastanza con l’alimentazione, provate ad aiutarvi con degli integratori.

4. Utilizzare prodotti specifici. Sono presenti sul mercato molti prodotti che servono a tonificare la pelle, o a snellirla e rimodellarla: vari tipi di latte per il corpo, creme e gel specifici. Il loro utilizzo vi darà un forte aiuto per rassodare i tessuti: scegliete quelli con all’interno acido ialuronico per un migliore effetto tonificante.

5. Rafforzare i muscoli. I migliori esercizi fisici per tonificare la pelle sono quelli che rafforzano i muscoli. Il tono muscolare, infatti, crescendo causa una diminuzione del tessuto adiposo di cui è formata la pelle flaccida. Provate a sollevare dei pesi (senza esagerare) e a fare esercizi di fitness come crunch, squat, e piegamenti su braccia tutti i giorni. I risultati non si faranno attendere!