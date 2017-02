Mal comune mezzo gaudio. È l’unica nota positiva quando si pensa alla cellulite, il nemico comune delle donne che non risparmia proprio nessuno, nemmeno le celebrities. Nove donne su dieci, infatti, devono fare i conti con quel fastidioso e antiestetico inestetismo della pelle che si manifesta, soprattutto, sulle cosce e i glutei e che si presenta con il (purtroppo) ben noto aspetto bucherellato a buccia di arancia. A provocarla concorrono diversi fattori e, se è vero che il nemico per combatterlo bisogna conoscerlo, non resta che scoprire quali sono le cause principali della cellulite.

Predisposizione genetica e fattori ormonali

In questi casi non si può fare molto. Una maggiore attività ormonale, la fragilità capillare e una cattiva circolazione del sangue sono alla base della comparsa della cellulite.

Cause principali della cellulite: lo stress

È uno dei fattori che provoca la cellulite perché, quando siamo stressati, il nostro organismo produce il cortisolo, un ormone che fissa il grasso nelle cosce e nei glutei. Per rimediare allora proviamo a staccare la spina e concediamo un po’ di sano relax. A ringraziarci non saranno solo le persone che ci stanno intorno ma anche il nostro corpo.

Pantaloni troppo stretti

Essere alla moda o curare il nostro corpo? È il dilemma che dobbiamo affrontare quando il diktat che arriva dalle passerelle ci impone di strizzarci in pantaloni molto stretti, talvolta tanto, da non riuscire a respirare. Indossarli, infatti, può aumentare il problema della buccia d’arancia perché impedisce la buona circolazione del sangue e favorisce il ristagno dei liquidi.

Eccessiva esposizione al sole

Passare ore e ore al sole per tornare in ufficio super abbronzate e far invidia alle nostre colleghe. A chi non è capitato di farlo. Attenzione, però, perché un’eccessiva esposizione può causare danni alla pelle. I raggi del sole favoriscono fa formazione dei radicali liberi che indeboliscono le cellule del tessuto connettivo della cute.

Cause principali della cellulite: il fumo

Se decidete di dire addio alle sigarette a trarne giovamento non sarà solo la vostra pelle, che con il fumo perde elasticità, diventando in breve tempo rugosa e invecchiata, ma anche cosce e glutei, i punti più critici dove si annida la cellulite. Questo perché il fumo fa ristagnare i liquidi e favorisce la comparsa della buccia d’arancia.

Diete drastiche

Le diete povere di liquidi provocano la cellulite perché diminuiscono l’elasticità della pelle, causando la ritenzione idrica e la buccia d’arancia.