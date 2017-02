Tutti i benefici della menta: li conoscete?

Conoscete tutti gli usi della menta ma soprattutto quali sono i suoi benefici? no? Allora questo articolo vi farà scoprire quanto quest’erba aromatica sia benefica per il nostro corpo, oltre che per deliziare i nostri piatti in cucina. La menta, è una pianta erbacea aromatica i cui fiori tendono al rosa e al viola e viene raccolta fra l’estate e l’autunno. Ma quali sono le sue proprietà? Bé oltre al mentolo, contiene anche potassio, calcio, magnesio, fosforo, ferro, vitamine (del gruppo A, C, e D) e molte altre.

Nella cosmesi svolge un’azione purificante e tonica ma anche rinfrescante. Infatti, applicata sulla cute provoca un rapido effetto di freschezza. L’olio essenziale di menta inoltre, diluendolo, permette non solo di preparare cosmetici o rimedi erboristici per combattere i reumatismi, ma anche di essere usato come olio per fare massaggi rilassanti e anti-stress sulle tempie e sulla nuca.

E’ ottima contro i capelli grassi tanto che, per la sua azione astringente e depurativa, viene contenuta in molti shampoo per togliere l’eccesso di sebo e contrastare la forfora.

La menta sempre sotto formato di olio essenziale, è anche usata per calmare irritazioni cutanee dovute a punture di insetto o scottature purché prima venga diluita sennò peggiorerebbe il problema.

Inoltre, avendo proprietà antibatteriche e antimicrobiche, masticandone alcune sue foglie o facendo degli sciacqui a base di questa pianta, è un ottimo metodo contro l’alito cattivo e per prevenire problemi di igiene dentale.

Questa pianta viene impiegata anche per alleviare problemi di stomaco. Infatti, aiuta se ci sono problemi a livello di apparato digerente quali: gas intestinale, distensione addominale e nausea. Secondo il 75% dei partecipanti allo studio della menta contro la sindrome dell’intestino irritabile, è stata riscontrata una diminuzione dei sintomi legati a questa malattia dopo aver assunto capsule a base di olio di menta piperita. Invece, se assunta sotto forma di tisana, aiuta a rilassare i muscoli dell’intestino favorendo i corretti processi di digestione degli alimenti tramite l’apparato digerente.