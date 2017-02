L’impegno nel seguire una dieta sana, i ritagli di tempo per svolgere attività fisica e un’idratazione costante possono non bastare per contrastare in maniera efficace la cellulite. Se per lavoro si è costrette a stare sedute molte ore, anche una postura scorretta può causare la comparsa della tanto odiata buccia d’arancia. Attenzione quindi a non assumere queste posizioni che causano la cellulite.

1. Schiena curva

Appoggiarsi alla scrivania con le braccia e incurvare la schiena assumendo la tipica forma incassata può sembrare la posizione più comoda da tenere davanti al computer, ma influisce in maniera negativa sul flusso del sangue. In questo modo infatti si crea un ristagno delle tossine perché i tessuti non vengono ossigenati nel modo corretto favorendo la comparsa di cuscinetti non solo su gambe e glutei, ma anche sull’addome. Il consiglio: mantenere la schiena eretta e distenderla almeno una volta ogni ora.

2. Stare sulla punta della sedia

Spesso chi assume questa posizione lo fa in maniera inconsapevole, per evitare la sensazione di pesantezza delle gambe dovuta alle molte ore di sedentarietà. In questo modo però si rischia di creare problemi alla circolazione perché il peso non è ben distribuito favorendo la comparsa della cellulite nella parte esterna delle cosce e sui glutei. Il consiglio: appoggiarsi bene alla sedia e allungare le gambe per qualche minuto ogni ora.

3. Accavallare le gambe

Tra le posizioni che causano la cellulite quella con le gambe accavallate (per troppe ore) è un vero e proprio must. La posizione poco naturale che si assume in questo caso rallenta il flusso circolatorio, il sangue fatica a risalire dai piedi e questo può favorire la comparsa di ristagni e gonfiori. Ancora più sconsigliata se si soffre di vene varicose. Il consiglio: se si vuole mantenere una posa femminile basta avvicinare ginocchia e caviglie, con le gambe che si inclinano leggermente da un lato.

4. Scivolare in avanti

In questo caso si parte con i migliori propositi appoggiando la schiena in maniera corretta alla sedia, con il passare delle ore però si scivola con i fianchi in avanti e si assume una posizione sbagliata. Il rischio è di andare ancora una volta ad alterare il flusso circolatorio schiacciando troppo la schiena e creare terreno fertile per la comparsa della cellulite su glutei e cosce. Il consiglio: mettere sotto la scrivania un piccolo rialzo per appoggiare le gambe.