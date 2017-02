Gli oli essenziali contro la cellulite

La cellulite è il maggiore cruccio di ogni donna. Per combatterla sono necessarie costanza, impegno, una dieta bilanciata e attività fisica. A volte però non basta e per ridurre l’odiosa buccia d’arancia serve affidarsi ad un aiuto in più: gli oli essenziali.

Cosa sono?

Quando si parla di oli essenziali ci si riferisce a quella sostanza liquida di una pianta che ha la proprietà di determinarne il profumo. Gli oli essenziali si dividono in due grandi categorie: quelli da frutto e quelli che derivano da erbe e piante.

Oli essenziali per la cellulite: frutta

Arancio amaro: può sembrare ironico, ma l’arancia combatte la buccia d’arancia. Questo olio è tra i più utilizzati perché favorisce la rigenerazione cellulare e rende la pelle più liscia.

Avocado: grazie alle sue proprietà riparatrici agisce sulla pelle donandole un aspetto levigato e compatto.

Limone: stimola la circolazione sanguigna periferica e aiuta non soltanto a combattere la cellulite, ma anche l’invecchiamento della cute.

Mandarino: agisce sulla circolazione e previene la formazione di cuscinetti e rigonfiamenti, se già comparsi aiuta a non farli aggravare.

Pompelmo: è indicato per le sue proprietà di riattivazione del metabolismo e rassodamento della pelle, aiuta inoltre ad eliminare le tossine dai tessuti.

Oli essenziali per la cellulite: erbe e piante

Cipresso: ha proprietà diuretiche e drenanti dei tessuti, stimola la circolazione periferica e combatte la sensazione di stanchezza delle gambe.

Ginepro: aiuta a combattere la ritenzione idrica e migliora l’attività circolatoria del sangue.

Geranio: ideale per il rassodamento della pelle, stimola il sistema linfatico favorendo l’eliminazione delle tossine.

Rosmarino: migliorare il microcircolo, rivitalizza i tessuti e diminuisce lo stress, attenzione però non è consigliato in caso di gravidanza.

Lavanda: ha un effetto stimolante e curativo sulla pelle e può essere utilizzato anche nel trattamento delle smagliature.

Come si usano?

Gli oli essenziali non possono essere usati da soli, perché potenzialmente irritanti sulla pelle, ci vuole sempre un olio definito vettore, il classico è l’olio di mandorle, in cui vanno diluiti. Le proporzioni sono 15gocce di olio essenziale per 50ml di olio vettore. Gli oli sono ideali per i massaggi, di seguire il verso dal basso verso l’alto oppure quando si fa il bagno. In questo caso all’acqua della vasca si aggiungono 1 o 2 cucchiai di sale in cui diluire 6-8 gocce di olio.