Cosa ci insegna il Giappone sulla Bellezza

Parlare di Bellezza in Giappone è un po’ come parlare di calcio in Italia. Sull’isola del Sol Levante, il segreto per imparare ad apprezzare la bellezza è alla portata di tutti, sin dalla più tenera età. Lo stimolo e la valorizzazione della sensibilità estetica sono un vero e proprio must e in ogni città esistono istituti in cui si studia la storia dell’arte, del design, del teatro, della poesia e chiunque, indipendentemente dall’età e dal censo, viene messo in condizione di avvicinarsi a queste discipline. In Giappone, con l’idea di bellezza e la sua rappresentazione estetica si entra in contatto presto. La si esplora, la si sperimenta, la si gusta a fondo…

Proprio per questa ragione, le donne giapponesi sono attentissime in fatto di cure e trattamenti estetici, presupposto imprescindibile per uno stile di vita nel segno del benessere e dell’armonia.

A differenza delle Occidentali, però, che vivono il corpo come una sorta di “involucro” da plasmare a proprio piacimento, le giapponesi lo considerano un mezzo attraverso cui si esprime l’essere in tutta la sua interezza. Lo splendore naturale è fatto quindi di attente cure estetiche, certo, ma è anche frutto di emozioni, pensieri positivi, equilibrio. Ogni azione compiuta per la valorizzazione della bellezza non può prescindere da un “nutrimento” che tocca la totalità dell’essere. Un approccio olistico che fa della bellezza un tutt’uno fra corpo-mente-spirito. Tutti i livelli del nostro essere sono collegati tra loro e tutti si influenzano l’un l’altro. La vera bellezza è quella dell’individuo nella sua totalità.

Ecco, nello specifico, sei lezioni giapponesi sul concetto di “bell’essere” su cui riflettere.

IL SENSO DELLA CURA DI SE’

Partendo dal presupposto che l’armonia estetica è già insita in noi e soltanto attraverso il raggiungimento di uno stato di profonda calma è possibile portarla alla luce, riscoprendo energia e splendore della pelle, le donne giapponesi si curano tutto l’anno e non per apparire più seducenti agli occhi altrui, ma per alimentare il proprio benessere. Il presupposto è: amarsi per preservarsi al meglio. La cura di sé ha come obiettivo non quello di trasformare bensì di contrastare il processo di cambiamento.

ACQUA, UN AMORE INCONDIZIONATO

Sarà per la loro natura “isolana”, che ha influenzato le usanze della tradizione shintoista dando vita ad appositi rituali di purificazione attraverso l’acqua, sta di fatto che tra le donne giapponesi e tale elemento esiste un legame fortissimo, indissolubile, onnipresente nella beauty routine quotidiana.

Il contatto con l’acqua rappresenta una sorta di purificazione anche interiore, tant’è che le donne giapponesi associano l’idea di una pelle sana, bella e luminosa proprio a un viso perfettamente deterso e idratato. Fin dal mattino, queste maestre della cura di sé, fedeli al rito della detersione, hanno infatti l’abitudine di lavarsi sempre il viso, con attenzione. Un’abitudine fondamentale, legata a vari benefici, non soltanto estetici.

L’IMPORTANZA DELL’OLFATTO

Nella dimensione olistica, grande importanza riveste anche la stimolazione dell’olfatto durante la beauty routine. Attraverso l’impiego di aromi e fragranze, le giapponesi sanno che è possibile agire sui meccanismi cerebrali che controllano le emozioni, elemento importantissimo per la riuscita di un trattamento che mira a coinvolgere mente e corpo.

LA PREZIOSA LOGICA DEL GESTO RITUALE

Per le donne nipponiche la ricerca del benessere e della bellezza prevede una precisa ritualità: significa riservare tempo ad azioni finalizzate al raggiungimento del proprio equilibrio psicofisico, esattamente ciò che, secondo la concezione olistica, consentirà alla bellezza naturale di manifestarsi. Grande importanza assume, in questo senso, la gestualità, percepita in Giappone come un’espressione spirituale. L’eleganza, la precisione, la delicatezza e il ritmo naturale con cui si compiono i gesti legati alla cura di sé sono la rappresentazione della calma interiore e della volontà di farsi guidare dal proprio spirito e dal proprio cuore piuttosto che dalla mente.

LA VIRTUOSITA’ DEL LAYERING

Tra i rituali dedicati alla cura di sé, al mattino e alla sera, il layering rappresenta certamente quello di cui di cui tutte le donne giapponesi si servono per proteggere ed esprimere al meglio la propria bellezza.

La stratificazione dei prodotti che si applicano sul viso è infatti un autentico beauty secret, suddiviso in gesti che ricoprono un ruolo ben preciso e il cui ordine che non va assolutamente cambiato. Sono precisamente 7 gli step che lo compongono: l’olio struccante, la detersione, la lozione, il siero, il contorno occhi, la crema e il balsamo labbra.



MASSAGGI PER SOLLECITARE L’ENERGIA VITALE

In Giappone il rituale del massaggio sul viso e sul corpo assume un’importanza estetica imprescindibile da quella terapeutica. La tecnica Qi che lo caratterizza prende spunto dall’agopuntura cinese e dal massaggio Shiatsu, focalizzandosi sul flusso dei meridiani su corpo, viso, testa. Punto di forza del massaggio giapponese è infatti la stimolazione dei punti tsubo, che corrispondono ai punti di pressione dell’agopuntura. Obiettivo: aprire i canali energetici per avere benefici sia sul corpo che sulla mente. Non solo: la stimolazione tattile è particolarmente efficace per contrastare gli effetti negativi dello stress sull’epidermide. Agendo con il Metodo Qi si ottiene infatti un abbassamento dell’ormone dello stress (cortisolo), rafforzando anche la barriera protettiva della pelle.

Quella del Giappone nei confronti della Bellezza è pertanto una vocazione innata. La stessa che sta alla base della filosofia Shiseido, il brand di cosmesi che coniuga perfettamente il rispetto dei valori della tradizione giapponese con la tensione verso una Ricerca continua per uno sviluppo di prodotti sempre più innovativi e ad alto tasso di performance. Il tutto seguendo sempre la lezione della scuola orientale, secondo cui la bellezza altro non è che il frutto di un perfetto equilibrio psicofisico.

Questo approccio caratterizza anche tutte le Shiseido Spa in Europa e nel mondo, inclusa la Shiseido Spa Milan, dove il metodo olistico ispira trattamenti non mirati esclusivamente alla condizione ottimale della pelle, ma al benessere totale del corpo e della mente. Un luogo ideale dove approcciarsi alla lezione giapponese e reimpostare il concetto di tempo e di gestualità, il rapporto con il proprio corpo, l’ideale di bellezza nonché il senso del benessere. Calandoli in una prospettiva preziosamente diversa.