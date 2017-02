I detergenti che più aiutano la nostra pelle

Il nostro corpo ha sempre bisogno di una pulizia profonda, ma mai come in questo periodo la nostra pelle ha bisogno di essere pulita, tonificata ed idratata. Oggi la nostra amata pelle soffre per l’inquinamento atmosferico e per i raggi UVI che non sono più sani come un tempo: a noi non resta che tenerla sempre sott’occhio, prendercene cura mattino e sera. Biotherm per esempio, ha creato una nuovissima linea detergente che si chiama Biosource perfetta per ogni tipo di pelle e per togliere anche il più difficile dei make-up, come per esempio i mascara waterproof. I nuovissimi prodotti sono divisi in:

Biosource Total Reniew Oil : trattamento 2 in 1 che strucca e deterge la pelle. Un olio struccante che unito ad una mousse purificante creano una texture struccante occhi- viso delicata e molto efficiente.

Biosource Lait Demaquillant & Adoucissant : latte fluido e rinfrescante con un profumo delicato, rimuove il make-up e pulisce a fondo la pelle secca.

Biosource Lotion Tonifiant : Tonico anti-inquinamento , rinvigorisce la pelle rinfrescandola e pulendola a fondo.

Biocils Waterproof : Soluzione bifasica per rimuovere delicatamente e nell’immediato il make-up waterproof, senza lasciare unto. Rilastil, prodotto che personalmente ho conosciuto in gravidanza per la sua efficacissima crema anti smagliature, ha creato un altrettanto ottimo prodotto detergente. Nel mercato infatti si possono trovare il latte detergente e il tonico:

Rilastil Daily Care Latte : è un emulsione fluida , idratante e protettiva per una pulizia quotidiane e perfetta per ogni tipo di pelle.

Rilastil Daily Care Tonico: lozione senza alcool , idratante che completa la pulizia andando in profondità. Perfetta per tonificare , rinfrescare e lenire il viso e il collo.

Clinique invece ha creato il Liquid Facial Soap sviluppando tre prodotti diversi che vanno a soddisfare ogni tipo di pelle del viso:

Extra Mild per pelle molto arida

Mil pelle da secca a normale

Oily per pelli normali a Oleosa.

Questi prodotti nascono per lasciare una pelle morbida al tatto e minimizzare la desquamazione superficiale.

Sisley che nel mercato è leader per molti dei suoi prodotti, il suo Lait Demaquillant à la Sauge è tra i più famosi. Il latte detergente di Sisley creato con estratti di Salvia è perfetto per la pelle normale o miste grassa, la sua texture fluida porta un immediato senso di benessere e pulizia. Elimina maquillage , impurità ed eccesso di sebo, lasciando la pelle morbida e vellutata.

Infine, se di pulizia detergente stiamo parlando allora è importantissimo ricordare non solo quella della pulizia viso. Ecco un prodotto che vi voglio consigliare, molto valido per noi donne, Vidermina, la linea ginecologica specialistica dell’Istituto Ganassini, che accompagna la donna dall’ infanzia all’età matura che ha creato la Mousse Detergente Videmina Prebiotic. Un detergente intimo, soffice a mousse con un pH acido, arricchito con Gluco Oligosaccaride, Acido lattico e Pantenolo che contribuiscono a riequilibrare la flora batterica locale.