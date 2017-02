Ayurveda: tutti i motivi per cui è una preziosa alleata della nostra bellezza

Alla base della bellezza c’è un presupposto imprescindibile: il benessere interiore. Questo assunto, apparentemente scontato, è in realtà qualcosa che soltanto di recente stiamo iniziando a riscoprire.

Travolti da ritmi pressanti e uno stile di vita iper tecnologizzato, abbiamo perduto da tempo l’abitudine di “guardarci allo specchio” veramente. Per osservare al naturale il volto, la pelle, la profondità degli occhi. E leggervi un reale messaggio di salute ed equilibrio interiore.

Serve un passo avanti o, ancora meglio, un salto all’indietro. Alla sorgente di vita, alla natura, all’energia primordiale che ci abita e che sta proprio alla base del nostro equilibrio.

In questo senso, anche nell’era Millennial, soprattutto in una quotidianità plasmata su relazioni liquide e tempi scanditi dai digital device, l’Ayurveda acquista senso, profondità, concretezza.

L’antica medicina tradizionale indiana, usata ancora oggi nel sub-continente più di quella occidentale, insegna a salvaguardare il benessere della persona tenendo conto dell’individuo nella sua totalità, ovvero del suo aspetto fisico, psichico e spirituale. Una visione “olistica” che sta anche alla base della manifestazione estetica: perché non c’è bellezza senza benessere.

BELLEZZA = EQUILIBRIO

Nell’Ayurveda la percezione della bellezza non si limita all’aspetto esteriore della pelle, ma riguarda l’intera sfera del benessere corporeo, nella sua dimensioni fisica, mentale e spirituale. L’Ayurveda corrisponde a un’armonia esistenziale raggiunta attraverso uno stile di vita che mette in equilibrio proprio questi tre livelli della natura umana.

Spesso nella quotidianità, la fretta, le preoccupazioni, i pensieri assillanti ci influenzano negativamente. Se ci guardiamo allo specchio scopriamo una pelle del viso opaca e tirata, occhi stanchi, uno sguardo triste. Quando invece la nostra mente è appagata e serena la pelle appare luminosa, tutto il nostro aspetto cambia, la bellezza si manifesta in tutto il suo splendore.

Bellezza e benessere includono pertanto una giusta dieta, una corretta respirazione, l’uso di oli essenziali ed erbe con proprietà terapeutiche per l’organismo. E’ l’insieme di tutto questo che assicura un corpo sano, una mente serena e uno splendore naturale.

Non per nulla, l’Ayurveda definisce la bellezza come “Subhanga Karanam”, ovvero una trasformazione verso un livello più elevato di felicità del corpo, della mente e dello spirito.

CURARE LA PELLE PER SVILUPPARE BENESSERE

Ma se è vero che prendersi cura del corpo “dall’interno” rappresenta la chiave per manifestare una bellezza sana e naturale, è vero anche l’opposto. Per l’Ayurveda è fondamentale anche nutrire, idratare e pulire tutto il corpo con i migliori ingredienti naturali, poiché l’epidermide è connessa alle estremità di tutto il sistema nervoso e pertanto a tutte le manifestazioni della salute: mentale, fisica, emotiva, sensoriale e spirituale. Essendo il nostro organo più esteso, la pelle gioca un ruolo fondamentale anche nella purificazione delle tossine: prendersene cura nel modo giusto equivale a “curare” tanti altri aspetti della nostra fisicità.

DALL’AYURVEDA A UNA COSMESI NATURALE SICURA, EFFICACE E RESPONSABILE

Fedele a questo approccio olistico alla vita e al benessere, ispirato dalla profonda dedizione nei confronti della saggezza ayurvedica tesa a una ricerca dell’equilibrio, il brand Aveda (dal sanscrito A-veda, ovvero: “Tutta la conoscenza”) rappresenta un pioniere e al tempo stesso una firma unica nell’universo della vera cosmesi naturale. Lo si deduce già dalla sua mission: sviluppare prodotti di bellezza professionali, per la cura del corpo e dei capelli, sicuri e dalle performance elevate, grazie alla selezione di erbe e ingredienti naturali, provenienti da agricoltura biologica e biodinamica, e con comprovate proprietà benefiche (tre le erbe medicinali più utilizzate spiccano Zenzero, Ginseng, Curcuma e Amla). Senza peraltro mai dimenticare il rispetto degli animali (nessun prodotto viene testato su cavie) e dell’ambiente, per la cui salvaguardia Aveda si impegna ogni anno con campagne internazionali e progetti ad hoc.

Presupposti importanti, anzi imprescindibili, in un’epoca in cui, sia da parte di chi sceglie, sia da parte di chi produce, è sempre più evidente la sensibilità nei confronti di quel concetto chiave che per le beauty addicted della generazione Millennial rappresenta già un nuovo valore: la Responsabilità.